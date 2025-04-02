Keskitetty teho − jopa 400 % kirkkaampi valo¹

Hallitse valoa tien päällä. Erittäin suorituskykyiset Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. Tarkkaan valittujen LED-valojen ja tuotekehityksen ansiosta polttimoidemme valo on jopa 400 %¹ kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.