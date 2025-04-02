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  • Hallitse valoa, päihitä pimeys
  • Hallitse valoa, päihitä pimeys

Ultinon Pro9200 HLLyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

LUM11972U92X2/10

11972U92X2

3.8
| (256) Arviot
Hallitse valoa, päihitä pimeys
Päihitä pimeys huippuunsa hiotulla, jälkiasennettavalla Philips Ultinon Pro9200 -LED-polttimolla. Uusimman LED-tekniikan ansiosta tämä markkinoiden pienikokoisimpiin kuuluva polttimo on nyt jopa 400 %¹ kirkkaampi.
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Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Hallitse valoa, päihitä pimeys

  • H7-LED-ajovalopolttimo

  • Jopa 400 % kirkkaampi valo¹

  • Laaja yhteensopivuus

  • Huippuluokan tyyli ja turvallisuus

  • Pakkauskoko: 2

Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

Erittäin pienikokoinen muotoilu takaa laajan yhteensopivuuden

Philips Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Jopa 30 % edeltäjäänsä pienempänä se voidaan asentaa vaivattomasti kapeimpiinkin ajovaloihin. Helppo jälkiasennus takaa moitteettoman toiminnan.

Keskitetty teho − jopa 400 % kirkkaampi valo¹

Keskitetty teho − jopa 400 % kirkkaampi valo¹

Hallitse valoa tien päällä. Erittäin suorituskykyiset Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. Tarkkaan valittujen LED-valojen ja tuotekehityksen ansiosta polttimoidemme valo on jopa 400 %¹ kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.

Valoa juuri oikeaan kohtaan

Valoa juuri oikeaan kohtaan

Aja turvallisesti ja tarkasti Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asettelun ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä. Polttimoissamme hyödynnetään myös Philips SafeBeam -tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.

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Arviot

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3.8

5:stä

256

Arviot

02/04/2025

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Asiallinen ja tehokas h7 led

Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.

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Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä

01/12/2016

Suomi

Suomi

Todella tehokkaat

Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo

28/01/2026

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹ Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Koskee H4- ja H7-polttimoita. Voi vaihdella auton mallin ja polttimotyypin mukaan.

  2. ² Ei ECE-tyyppihyväksytty, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.

  3. ³ Philips Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philips-takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.