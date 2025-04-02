2 vuoden takuu
LUM11972U92X2/10
11972U92X2
H7-LED-ajovalopolttimo
Jopa 400 % kirkkaampi valo¹
Laaja yhteensopivuus
Huippuluokan tyyli ja turvallisuus
Pakkauskoko: 2
Philips Ultinon Pro9200 LED -valikoimassa LED-tekniikka yhdistyy erittäin pienikokoiseen ulkomuotoon, minkä ansiosta polttimot sopivat kaikenlaisiin valaistusratkaisuihin. Jopa 30 % edeltäjäänsä pienempänä se voidaan asentaa vaivattomasti kapeimpiinkin ajovaloihin. Helppo jälkiasennus takaa moitteettoman toiminnan.
Hallitse valoa tien päällä. Erittäin suorituskykyiset Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimot takaavat erinomaisen näkyvyyden ajon aikana, ja niiden huolellinen suunnittelu sytyttää intohimon ajamiseen. Tarkkaan valittujen LED-valojen ja tuotekehityksen ansiosta polttimoidemme valo on jopa 400 %¹ kirkkaampaa halogeenipolttimoiden lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Polttimoiden optimaalinen spektri tuo liikennemerkit ja edessä olevan tien paremmin näkyviin, joten voit olla luottavaisin mielin tien päällä.
Aja turvallisesti ja tarkasti Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden kirkkaassa valossa. Philips Ultinon Pro9200 -ajovalopolttimoiden LED-sirujen täydellisen asettelun ansiosta valo kohdistuu tiellä juuri oikeaan paikkaan häikäisemättä vastaantulevaa liikennettä. Polttimoissamme hyödynnetään myös Philips SafeBeam -tekniikkaa, joka tuottaa ajokäyttöön parhaiten sopivan valokeilan ja häikäisemättömän valokuvion. Näin taataan optimaalinen näkyvyys ajon aikana.
3.8
5:stä
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Arviot
Nysvääjä
02/04/2025
Suomi
Vahvistettu ostaja
Asiallinen ja tehokas h7 led
Valoteho on parempi, kuin ultinon pro gen2 polttimoilla. Asennus helppo. Hieman kaipasin kulma-asteikkoa polttimon takapuolelle tarkan pystykohdistuksen helpottamiseksi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lyömätöntä LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä
Raid333rd
01/12/2016
Suomi
Todella tehokkaat
Ostin näm edellisten Philips Xtreme polttimoiden kokemuksen perusteella. White vision gen2 on selvästi edistynyt. Suosittelen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Xenon WhiteVision gen2 85126WHV2S1 Xenon-ajovalopolttimo
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Vahvistettu ostaja
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Arvioitu tuote: Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
¹ Lakisääteisiin vähimmäisvaatimuksiin verrattuna. Koskee H4- ja H7-polttimoita. Voi vaihdella auton mallin ja polttimotyypin mukaan.
² Ei ECE-tyyppihyväksytty, ei saa käyttää yleisillä teillä. Noudata oman maasi lakisääteisiä vaatimuksia.
³ Philips Ultinon Pro9200 LED -sarjan polttimoilla on ostohetkellä kahden vuoden takuu, jota pidennetään maksutta kolmella vuodella, kun tuotteet rekisteröidään. Lue lisää takuukäytännöstä osoitteesta philips.com/auto-warranty. Philips-takuu kattaa valmistusviat, ja se koskee ainoastaan tuotteiden kuluttajakäyttöä.