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Accessories for LED upgradeCANbus-sovittimet

18952X2

2.4

| (5) Arviot

3-in-1-ratkaisu

Nauti 3 in 1 -ratkaisusta* Philips CANbus -sovittimia sisältävien Philipsin LED-polttimoiden kojelaudan ilmoituksille ja valo-ongelmille. Philips CANbus -sovittimet takaavat LED-polttimoiden luotettavan ja pitkäkestoisen tehon aidoissa ajo-olosuhteissa.

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edistyksellinen auton valojärjestelmä

3-in-1-ratkaisu

  • Jälkiasennettaville H7-LED-polttimoille

  • Vältä signaali- ja valovirheet

  • Helppo asentaa

  • Vesitiivis rakenne

Vältä harhaanjohtavat kojelaudan signaalit

Joskus jälkiasennettavien LED-polttimoiden yhteydessä auton turvajärjestelmä saattaa tulkita polttimoiden alhaisen virrankulutuksen polttimoiden toimintahäiriönä. Tällöin kojelaudassa näytetään virhesignaali, vaikka LED-polttimot ovat täysin kunnossa. Voit välttää tästä aiheutuvat harmit käyttämällä Philipsin CANbus-sovitinta. Philipsin H7-LED-ajovalopolttimoille tarkoitettu Philipsin CANbus-sovitin liitetään auton sisäänrakennettuun turvajärjestelmään, jonka jälkeen sovitin estää kojelaudassa näytettävät virheelliset virhesignaalit. Sovitin tarjoaa kuljettajille mielenrauhaa Philipsin LED-polttimoiden käyttöön.

Unohda valojen vilkkuminen ja himmennykseen liittyvät ongelmat

LED-polttimoiden alhainen virrankulutus voi joskus saada aikaan virranvaihteluongelmia, jotka voivat laskea LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä. Älykkäällä 3-in-1-toiminnolla varustettu Philipsin CANbus-sovitin lisää järjestelmään ylimääräisen kondensaattoritoiminnon, joka estää valojen vilkkumisen ja himmennykseen liittyvät ongelmat. Nauti jälkiasennettavien Philips LED-polttimoiden ja uusimman Philipsin CANbus-sovitinsukupolven parhaasta suorituskyvystä.

Taattua mielenrauhaa

Jokainen ajoneuvomalli on erilainen: useimmat niistä eivät vaadi Philipsin CANbus-sovitinta LED-valojen jälkiasennukseen. Jos haluat tietää, tarvitaanko ajoneuvomalliisi Philips CANbus-sovitin, siirry Philipsin verkkosivulle ja tutustu uusimpaan verkkokäyttöiseen yhteensopivuusluetteloomme**.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.4

5:stä

5

Arviot

5
3

23/02/2026

Deutschland

Deutschland

Vahvistettu ostaja

Technisch top, Punktabzug für Onlineportal

technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht

Edut

Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter

Käyttöpäivä 2026-01-23

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter

Käyttöpäivä 2026-01-23

29/04/2025

España

España

Vahvistettu ostaja

Excelente

Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)

Edut

Sin incidencias

Haitat

Debería estar "Pack completo"

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus

Käyttöpäivä 2024-10-29

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus

Käyttöpäivä 2024-10-29

23/05/2024

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

Ikke for god en start

På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer

Edut

Hvis det virker ja

Haitat

Når det ikke virker

Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere

Käyttöpäivä 2024-04-23

Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere

Käyttöpäivä 2024-04-23

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vältä virheelliset kojelaudan signaalit sekä estä valojen vilkkumiseen ja himmennykseen liittyvät ongelmat

  2. Testaamme jatkuvasti polttimoitamme ja lisätarvikkeitamme uusiin ajoneuvomalleihin ja päivitämme säännöllisesti yhteensopivuusluetteloamme. Jos ajoneuvomalliasi ei ole mainittu luettelossa, kyseistä mallia ei ole vielä testattu. Ota yhteys asiakastukeemme.

  3. Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport

  4. 3 vuoden takuu (2 vuoden vakiotakuu + 1 vuoden lisätakuu). Rekisteröidy laajennetun takuun piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty