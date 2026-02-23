2 vuoden takuu
18952X2
3-in-1-ratkaisu
Nauti 3 in 1 -ratkaisusta* Philips CANbus -sovittimia sisältävien Philipsin LED-polttimoiden kojelaudan ilmoituksille ja valo-ongelmille. Philips CANbus -sovittimet takaavat LED-polttimoiden luotettavan ja pitkäkestoisen tehon aidoissa ajo-olosuhteissa.
Jälkiasennettaville H7-LED-polttimoille
Vältä signaali- ja valovirheet
Helppo asentaa
Vesitiivis rakenne
Joskus jälkiasennettavien LED-polttimoiden yhteydessä auton turvajärjestelmä saattaa tulkita polttimoiden alhaisen virrankulutuksen polttimoiden toimintahäiriönä. Tällöin kojelaudassa näytetään virhesignaali, vaikka LED-polttimot ovat täysin kunnossa. Voit välttää tästä aiheutuvat harmit käyttämällä Philipsin CANbus-sovitinta. Philipsin H7-LED-ajovalopolttimoille tarkoitettu Philipsin CANbus-sovitin liitetään auton sisäänrakennettuun turvajärjestelmään, jonka jälkeen sovitin estää kojelaudassa näytettävät virheelliset virhesignaalit. Sovitin tarjoaa kuljettajille mielenrauhaa Philipsin LED-polttimoiden käyttöön.
LED-polttimoiden alhainen virrankulutus voi joskus saada aikaan virranvaihteluongelmia, jotka voivat laskea LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä. Älykkäällä 3-in-1-toiminnolla varustettu Philipsin CANbus-sovitin lisää järjestelmään ylimääräisen kondensaattoritoiminnon, joka estää valojen vilkkumisen ja himmennykseen liittyvät ongelmat. Nauti jälkiasennettavien Philips LED-polttimoiden ja uusimman Philipsin CANbus-sovitinsukupolven parhaasta suorituskyvystä.
Jokainen ajoneuvomalli on erilainen: useimmat niistä eivät vaadi Philipsin CANbus-sovitinta LED-valojen jälkiasennukseen. Jos haluat tietää, tarvitaanko ajoneuvomalliisi Philips CANbus-sovitin, siirry Philipsin verkkosivulle ja tutustu uusimpaan verkkokäyttöiseen yhteensopivuusluetteloomme**.
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2.4
5:stä
5
Arviot
Jesustr
23/02/2026
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Technisch top, Punktabzug für Onlineportal
technisch Top, leider funktioniert die Registrierung zur erweiterten Garantie der passsenden LED-H7-Lampen trotz mehrfachen Versuchen nicht
Edut
Passt 100%, komplettes Zubehör für die Montage
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Käyttöpäivä 2026-01-23
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-Adapter
Käyttöpäivä 2026-01-23
29/04/2025
España
Vahvistettu ostaja
Excelente
Debería comprar un "pack completo" (bombilla Led + adaptador)
Edut
Sin incidencias
Haitat
Debería estar "Pack completo"
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Käyttöpäivä 2024-10-29
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 Adaptador CANbus
Käyttöpäivä 2024-10-29
hjardys
23/05/2024
Danmark
Vahvistettu ostaja
Ikke for god en start
På vores Opel Corsa E, skal der ikke bruges CAMbus, ikke desto mindre, så fungerer automatisk lys ikke og den melder fejl på nærlys. Har nu menteret CAMbus på nærlys, og det virker en gang imellem, dvs lyset tænder, hvor det ikke skal tænder og melder ind i mellem fejl på nærlys. Skrevet til Phipips support. De skriver tilbage, at der skal monteres et sæt CAMbus mere, som skal serieforbindes. Det skulle løse problemet. De vil sende mit et sæt CAMbus uden beregning. Jeg afventer
Edut
Hvis det virker ja
Haitat
Når det ikke virker
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Käyttöpäivä 2024-04-23
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18952X2 CANbus-adaptere
Käyttöpäivä 2024-04-23
Vältä virheelliset kojelaudan signaalit sekä estä valojen vilkkumiseen ja himmennykseen liittyvät ongelmat
Testaamme jatkuvasti polttimoitamme ja lisätarvikkeitamme uusiin ajoneuvomalleihin ja päivitämme säännöllisesti yhteensopivuusluetteloamme. Jos ajoneuvomalliasi ei ole mainittu luettelossa, kyseistä mallia ei ole vielä testattu. Ota yhteys asiakastukeemme.
Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport
3 vuoden takuu (2 vuoden vakiotakuu + 1 vuoden lisätakuu). Rekisteröidy laajennetun takuun piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty