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Accessories for LED upgradeCANbus-sovittimet

18954X2

3-in-1-ratkaisu

Nauti 3 in 1 -ratkaisusta* Philips CANbus -sovittimia sisältävien Philipsin LED-polttimoiden kojelaudan ilmoituksille ja valo-ongelmille. Philips CANbus -sovittimet takaavat LED-polttimoiden luotettavan ja pitkäkestoisen tehon aidoissa ajo-olosuhteissa.

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edistyksellinen auton valojärjestelmä

3-in-1-ratkaisu

  • Jälkiasennettaville H8/H11/H16-LED-polttimoille

  • Vältä signaali- ja valovirheet

  • Helppo asentaa

  • Vesitiivis rakenne

Vältä harhaanjohtavat kojelaudan signaalit

Joskus jälkiasennettavien LED-polttimoiden yhteydessä auton turvajärjestelmä saattaa tulkita polttimoiden alhaisen virrankulutuksen polttimoiden toimintahäiriönä. Tällöin kojelaudassa näytetään virhesignaali, vaikka LED-polttimot ovat täysin kunnossa. Voit välttää tästä aiheutuvat harmit käyttämällä Philipsin CANbus-sovitinta. Philipsin H8/H11/H16-LED-sumuvalopolttimoille tarkoitettu Philipsin CANbus-sovitin liitetään auton sisäänrakennettuun turvajärjestelmään, jonka jälkeen sovitin estää kojelaudassa näytettävät virheelliset virhesignaalit. Sovitin tarjoaa kuljettajille mielenrauhaa Philipsin LED-polttimoiden käyttöön.

Unohda valojen vilkkuminen ja himmennykseen liittyvät ongelmat

LED-polttimoiden alhainen virrankulutus voi joskus saada aikaan virranvaihteluongelmia, jotka voivat laskea LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä. Älykkäällä 3-in-1-toiminnolla varustettu Philipsin CANbus-sovitin lisää järjestelmään ylimääräisen kondensaattoritoiminnon, joka estää valojen vilkkumisen ja himmennykseen liittyvät ongelmat. Nauti jälkiasennettavien Philips LED-polttimoiden ja uusimman Philipsin CANbus-sovitinsukupolven parhaasta suorituskyvystä.

Taattua mielenrauhaa

Jokainen ajoneuvomalli on erilainen: useimmat niistä eivät vaadi Philipsin CANbus-sovitinta LED-valojen jälkiasennukseen. Jos haluat tietää, tarvitaanko ajoneuvomalliisi Philips CANbus-sovitin, siirry Philipsin verkkosivulle ja tutustu uusimpaan verkkokäyttöiseen yhteensopivuusluetteloomme**.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Vältä virheelliset kojelaudan signaalit sekä estä valojen vilkkumiseen ja himmennykseen liittyvät ongelmat

  2. Testaamme jatkuvasti polttimoitamme ja lisätarvikkeitamme uusiin ajoneuvomalleihin ja päivitämme säännöllisesti yhteensopivuusluetteloamme. Jos ajoneuvomalliasi ei ole mainittu luettelossa, kyseistä mallia ei ole vielä testattu. Ota yhteys asiakastukeemme.

  3. Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport

  4. 3 vuoden takuu (2 vuoden vakiotakuu + 1 vuoden lisätakuu). Rekisteröidy laajennetun takuun piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty.