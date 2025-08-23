2 vuoden takuu
18960X2
3-in-1-ratkaisu
Nauti 3 in 1 -ratkaisusta* Philips CANbus -sovittimia sisältävien Philipsin LED-polttimoiden kojelaudan ilmoituksille ja valo-ongelmille. Philips CANbus -sovittimet takaavat LED-polttimoiden luotettavan ja pitkäkestoisen tehon aidoissa ajo-olosuhteissa.
Jälkiasennettaville H4-LED-polttimoille
Vältä signaali- ja valovirheet
Helppo asentaa
Vesitiivis rakenne
Joskus jälkiasennettavien LED-polttimoiden yhteydessä auton turvajärjestelmä saattaa tulkita polttimoiden alhaisen virrankulutuksen polttimoiden toimintahäiriönä. Tällöin kojelaudassa näytetään virhesignaali, vaikka LED-polttimot ovat täysin kunnossa. Voit välttää tästä aiheutuvat harmit käyttämällä Philipsin CANbus-sovitinta. Philipsin H4-LED-ajovalopolttimoille tarkoitettu Philipsin CANbus-sovitin liitetään auton sisäänrakennettuun turvajärjestelmään, jonka jälkeen sovitin estää kojelaudassa näytettävät virheelliset virhesignaalit. Sovittimen avulla kuljettaja voi rauhallisin mielin käyttää Philipsin LED-polttimoita.
LED-polttimoiden alhainen virrankulutus voi joskus saada aikaan virranvaihteluongelmia, jotka voivat laskea LED-ajovalopolttimoiden suorituskykyä. Älykkäällä 3-in-1-toiminnolla varustettu Philipsin CANbus-sovitin lisää järjestelmään ylimääräisen kondensaattoritoiminnon, joka estää valojen vilkkumisen ja himmennykseen liittyvät ongelmat. Nauti Philipsin jälkiasennettavien LED-polttimoiden ja Philipsin uusimman CANbus-sovitinsukupolven parhaasta suorituskyvystä.
Jokainen ajoneuvomalli on erilainen: useimmat niistä eivät vaadi Philipsin CANbus-sovitinta LED-valojen jälkiasennukseen. Jos haluat tietää, tarvitaanko ajoneuvomalliisi Philips CANbus-sovitin, siirry Philipsin verkkosivulle ja tutustu uusimpaan verkkopohjaiseen yhteensopivuusluetteloomme**.
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1.0
5:stä
1
Arvio
VW-T5.2
23/08/2025
Österreich
Vahvistettu ostaja
Verursacht Fehlermeldungen
es gefällt nichts, die beschriebene Funktionalität = keine Fehlermeldung im Canbus mehr, ist nicht gegeben
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18960X2 CANbus-Adapter
Käyttöpäivä 2024-07-23
Arvioitu tuote: Accessories for LED upgrade 18960X2 CANbus-Adapter
Käyttöpäivä 2024-07-23
Vältä virheelliset kojelaudan signaalit sekä estä valojen vilkkumiseen ja himmennykseen liittyvät ongelmat
Testaamme jatkuvasti polttimoitamme ja lisätarvikkeitamme uusiin ajoneuvomalleihin ja päivitämme säännöllisesti yhteensopivuusluetteloamme. Jos ajoneuvomalliasi ei ole mainittu luettelossa, kyseistä mallia ei ole vielä testattu. Ota yhteys asiakastukeemme.
Lisätietoja: Philips.com/AutomotiveSupport
3 vuoden takuu (2 vuoden vakiotakuu + 1 vuoden lisätakuu). Rekisteröidy laajennetun takuun piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty.