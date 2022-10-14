2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
10 W
Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.
USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.
Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.
4.2
5:stä
24
Arviot
96%
suosittelee tätä tuotetta
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Edut
Aux cd radio
Haitat
Not bluetooth
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM166 Micro Hi-Fi System
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM166 Micro Hi-Fi System
Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Edut
Todo
Haitat
Nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica
Caribú41
06/11/2019
España
Es la microcadena mas bonita y lucida de philips
Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.
Edut
Todo
Haitat
Nada
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica