TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen
  • Hulluna ääneen

Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

MCM166/12

4.2
| (24) Arviot | 96% suosittelee tätä tuotetta
Hulluna ääneen
Kompaktin ja tyylikkään Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmän äänentoisto on omaa luokkaansa. Dynamic Bass Boost tehostaa suosikkimusiikkisi MP3- ja CD-levyiltä sekä USB Direct -toistettuna.
Näytä kaikki edut

Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • 10 W

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon

USB Direct -tilan ansiosta voit toistaa digitaalista musiikkia suoraan Philips-laitteelta yksinkertaisesti liittämällä USB-laite USB-porttiin.

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti virittämättä taajuutta joka kerta.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.2

5:stä

24

Arviot

96%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Edut

Aux cd radio

Haitat

Not bluetooth

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM166 Micro Hi-Fi System

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM166 Micro Hi-Fi System

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Edut

Todo

Haitat

Nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica

06/11/2019

España

España

Es la microcadena mas bonita y lucida de philips

Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.

Edut

Todo

Haitat

Nada

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM166 Microcadena clásica

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.