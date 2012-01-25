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Tuotanto lopetettu

Classic-mikromusiikkijärjestelmä

MCM205/12

3.8

| (10) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Nauti Philips Classic -mikromusiikkijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Toista MP3/WMA-lempimusiikkiasi USB Direct- tai MP3 Link -liitäntöjen avulla. Hienot kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.

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Rentoudu hyvän musiikin parissa

Hulluna ääneen

  • Moottoroitu CD-etuluukku

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista

MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.8

5:stä

10

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
1

25/01/2012

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM205 Classic-microgeluidssysteem

06/01/2012

Nederland

Nederland

Mooi ding jammer van 5w rms

Ik heb de mcm205/12 nu een week. Het is een mooi ding en geen sta in de weg. De bass vind ik wat minder. Er is een aparte knop voor dynamic bass boost maar met de boxen die philips meegeleverd heeft hoor je niet heel veel bass. Ik heb plantjes op de boxen staan en die trillen niet eens bij harde bass. Verder had ik het plan om er meer boxen op aan te sluiten maar er zijn bijna geen boxen te vinden van 5w. Het is een perfect apparaat voor gebruik zoals die is en als je niet zo veel bass wilt. Voor uitbreidingen is die niet geschikt.

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Arvioitu tuote: MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM205 Classic-microgeluidssysteem

12/12/2011

Nederland

Nederland

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM205 Classic-microgeluidssysteem

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM205 Classic-microgeluidssysteem

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