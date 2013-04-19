2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MCM233/12
Hulluna ääneen
Litteä ja seinään kiinnitettävä Philips MCM233/12 -mikromusiikkijärjestelmä sopii joka sisustukseen. Kuuntele musiikkia CD-levyiltä tai liitä kannettava soitin USB Direct- tai MP3 Link -liitäntään.
20 W
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.
Järjestelmän kokonaislähtöteho on 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.
3.7
5:stä
35
Arviot
Alte
19/04/2013
Italia
caratteristiche complessive eccellenti
sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM233 Elegante sistema audio micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM233 Elegante sistema audio micro
CLARABELLE
15/07/2012
France
DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE
Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne
BLD06640
15/07/2012
France
Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.
Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne