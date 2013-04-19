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Tuotanto lopetettu

Tyylikäs mikromusiikkijärjestelmä

MCM233/12

3.7

| (35) Arviot

Hulluna ääneen

Litteä ja seinään kiinnitettävä Philips MCM233/12 -mikromusiikkijärjestelmä sopii joka sisustukseen. Kuuntele musiikkia CD-levyiltä tai liitä kannettava soitin USB Direct- tai MP3 Link -liitäntään.

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Kotiisi sopiva äänijärjestelmä

Hulluna ääneen

  • 20 W

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 20 W RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen toistama ääniteho.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

35

Arviot

19/04/2013

Italia

Italia

caratteristiche complessive eccellenti

sono pienamente soddisfatto delle qualità complessive del prodotto, limitatamente alla sua tipologia, non è possibile pretendere di più

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM233 Elegante sistema audio micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM233 Elegante sistema audio micro

15/07/2012

France

France

DESIGN SYMPA ET SON DE BONNE QUALITE

Prduit a la forme moderne et au son de qualite. Facilite d'utilisation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne

15/07/2012

France

France

Excellent produit, trés bonne qualité de l'image pour un prix abordable.

Excellent téléviseur, je recommande. Bon rapport qualité prix et design agréable.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: MCM233 Élégante microchaîne

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