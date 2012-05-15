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Tuotanto lopetettu

Klassinen mikrohifijärjestelmä

MCM761/12

4

| (5) Arviot | 80% suosittelee tätä tuotetta

Hulluna ääneen

Nauti Philips Classic -mikrohifijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Muunna musiikki suoraan MP3-muotoon USB Direct -toiminnolla. Tietokonetta ei tarvita. Tyylikäs muotoilu ja puupintaiset kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.

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Nauti hifi-musiikista

Hulluna ääneen

  • Diskanttinauhakaiutin

  • 150 W

Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia

Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto

Äänenpakkaustekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienemmiksi äänenlaadun heikkenemättä merkittävästi. MP3- ja WMA-pakkausformaattien ansiosta voit nauttia digitaalisesta musiikista Philips-soittimessa. Lataa MP3- tai WMA-kappaleita Internetin laillisilta musiikkisivuilta tai muunna CD-levyjesi parhaat palat MP3- tai WMA-musiikkitiedostoiksi ja siirrä ne laitteeseesi.

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Arviot

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4.0

5:stä

5

Arviot

80%

suosittelee tätä tuotetta

2
1

15/05/2012

España

España

Producto extraordinario, calidad precio mejor que otros del mismo genero

1º La cadena incorpora las fuentes principales de sonido 2ª La reproducción sonora es de buena calidad, sorprendente para su tamaño y sus altavoces de dos vias 3º El precio es mas que asequible (calidad precio, muy buenos) 4ª Volumen mas que suficiente (sin casi distorsión

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Arvioitu tuote: MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

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Arvioitu tuote: MCM761 Microcadena Hi-Fi clásica

24/06/2015

Deutschland

Deutschland

Leistungsstarkes Musik-System mit guten Klangeigenschaften

Technisch und optisch in allen Komponenten gut ausgewogen. Meine Erfahrungen nach vier Jahren Nutzungsdauer sind insgesamt sehr positiv! Verbesserungswürdig ist die Einbautiefe der Anlage, weil der Antennenanschluss, wenn kein Winkelstecker zur Hand, sehr viel Platz in einer üblichen Schrankwand benötigt. Bitte belassen Sie in Ihrem Angebot zukünftig eine leistungsstarke Minianlage, wie die MCM761 mit Cassetten-Deck, weil viele Musikfreunde über stattliche Musiksammlungen verfügen und diese Cassetten nicht auf neue Tonträger überspielen wollen.

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Arvioitu tuote: MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

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Arvioitu tuote: MCM761 Klassisches HiFi-Microsystem

11/12/2013

België

België

Dit is een gemakkelijk in gebruik en mooi product.

Dit product geeft een mooie klank is mooi wat design betreft makkelijk in gebruik. Jammer dat je het klokje niet meer kan lezen wanneer het toestel op stand by staat.

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Arvioitu tuote: MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

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Arvioitu tuote: MCM761 Klassiek hifi-microsysteem

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