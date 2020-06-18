2 vuoden takuu
6 työkalua
Itseteroittuvat teräksiset terät
Jopa 60 min käyttöaikaa
Huuhdeltavat lisäosat
Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.
Tällä all-in-one-trimmerillä voit siistiä parran miellyttävästi.
Trimmerillä voit tasata partasi reunat ja viimeistellä hiustenleikkuun ilman ohjauskampaa. Trimmerin itseteroittuvat terät säilyvät yhtä terävinä jopa kolmen vuoden käytön jälkeen.
Palkinnot
4.2
5:stä
706
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Zappa55
18/06/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tekee sen, mitä pitikin.
Edullinen monitoimitrimmeri. Minulla toimii etenkin parran trimmaamiseen. Eipä tarvitse enää varata aikaa parturiin.
Edut
Riittävä terävalikoima.
Haitat
-
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset
Walpen
23/11/2021
Sverige
Vahvistettu ostaja
Enkel och effektiv
Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår
Hammarby72
19/11/2019
Sverige
Vahvistettu ostaja
Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!
liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .
Edut
fasta kammar
Haitat
har inte upplevt det ännu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår