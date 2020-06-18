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  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
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  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri
  • All-in-one-trimmeri

Multigroom series 30009-in-1, kasvot ja hiukset

MG3740/15

4.2
| (706) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

All-in-one-trimmeri
Tällä kestävällä all-in-one-trimmerillä voit vaihtaa tyyliäsi vaikka joka päivä. Yhdeksän korkealaatuisen työkalun ansiosta ihokarvojen ja hiusten muotoilu on nopeaa ja helppoa.
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9-in-1-trimmeri

All-in-one-trimmeri

  • 9 työkalua

  • Itseteroittuvat teräksiset terät

  • Jopa 60 min käyttöaikaa

  • Huuhdeltavat lisäosat

Karkaistusta teräksestä valmistetut terät eivät katkea, tylsisty tai ruostu.

Karkaistusta teräksestä valmistetut terät eivät katkea, tylsisty tai ruostu.

Kasvo- ja vartalokarvoille suunnitellun trimmerin itseteroittuvat terät on vahvistettu raudalla ja karkaistu, jotta ne olisivat mahdollisimman lujia. Terät pysyvät aina yhtä terävinä. Ei ruostumista. Ei terien öljyämistä.

9 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

9 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

Philips Multigroom 3000 -monitoimitrimmerissä on 9 lisälaitetta, joilla hiustenleikkuu ja kasvojen alueen karvojen trimmaus hoituu kätevästi.

Varmista tasainen lopputulos

Varmista tasainen lopputulos

Ajaa paksuimmatkin karvat sileästi ja tasaisesti. Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin teräksestä valmistetuilla terillä luot tarkkoja, suoria linjoja ja saat täydellisen lopputuloksen.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

  • Award image AWARD-612372

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

706

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

18/06/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tekee sen, mitä pitikin.

Edullinen monitoimitrimmeri. Minulla toimii etenkin parran trimmaamiseen. Eipä tarvitse enää varata aikaa parturiin.

Edut

Riittävä terävalikoima.

Haitat

-

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-in-1, kasvot ja hiukset

23/11/2021

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Enkel och effektiv

Väldig att använda och byta distanserna/skärhuvudena. Ger ett bra resultat.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3740/15 9-i-1, ansikte och hår

19/11/2019

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Gör sitt jobb med ett toppen resultat !!!

liten och nätt , fasta kammar så att man inte behöver justera utan att bara välja rätt längd och trimma på .man kommer åt bra under näsan då den är lite mindre och nätt . låter inte så mycket .

Edut

fasta kammar

Haitat

har inte upplevt det ännu

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 3000 MG3720/15 7-i-1, ansikte och hår

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