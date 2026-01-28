Edistynyttä ja tarkkaa muotoilua

Philipsin 11-in-1-monitoimitrimmeri helpottaa oman persoonallisen tyylisi luomista. Laite sopii muun muassa erilaisten partatyylien trimmaamiseen ja muotoiluun, nenä- tai korvakarvojen poistamiseen, vartalon ihokarvojen siistimiseen tai omien hiusten leikkaamiseen kotona. Tämän sarjan monitoimitrimmerit on varustettu Philipsin edistyneimmällä leikkaustekniikalla, joka leikkaa nopeasti ja tasaisesti joka kerta. Philipsin monitoimitrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät, eikä niitä tarvitse koskaan öljytä.