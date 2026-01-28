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  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
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  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun
  • Erittäin tarkkaan muotoiluun

Tuotanto lopetettu

Multigroom series 500012-in-1, kasvot, hiukset ja vartalo

MG5740/15

4.2
| (692) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Erittäin tarkkaan muotoiluun
Viimeistele oma tyylisi tämän kestävän trimmerin 12 eri työkalulla ja erittäin tarkoilla DualCut-terillä. Luistamisen estävä kuminen kädensija helpottaa trimmerin käsittelyä.
Näytä kaikki edut

Monipuolinen 12-in-1-trimmeri

Erittäin tarkkaan muotoiluun

  • 12 työkalua

  • DualCut-tekniikka

  • Käyttöaika jopa 80 min

  • Vedenpitävä

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Paras tarkkuus ja kaksi kertaa enemmän teriä

Monitoimitrimmerin edistyksellinen DualCut-tekniikka on huikean tarkka. Siinä on kaksoisterät ja se pysyy aina yhtä terävänä.

12 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

12 osaa parran ja hiusten trimmaukseen

Philips Multigroom -monitoimitrimmerin mukana on 12 lisäosaa, joiden avulla ajat ihokarvat kaikilta vartalon alueilta.

Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Itseteroittuvat terät pehmeään ajotulokseen

Vartalolle ja parralle suunnitellun trimmerin teräksestä valmistettujen terien avulla luot tarkkoja, suoria linjoja ja trimmaat paksutkin karvat tasaisesti. Ruostumattomat terät teroittuvat itsestään ja kestävät siten pidempään.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

692

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

28/01/2026

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Mainio trimmeri

Toimii oikein hyvin, voin trimmata viikset, lyhentää korva-ja nenäkarvat sekä siistiä tukkaa. Tehokas, hiljainen ja akku tuntuu riittävän hyvin. Sopii mainiosti käteen, ei ole liian iso. Toivottavasti on myös kestävä.

Edut

Leikkaa parran, karvat ja tukan tehokkaasti.

Haitat

Akkua ei voi vaihtaa kotikonstein.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 10-in-1-trimmeri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: All-in-One Trimmer 5000 Series MG5921/15 10-in-1-trimmeri

10/07/2023

Suomi

Suomi

Erinomaisen hyvä tuote

On kevyt käyttää koneetta ja helppo myös vanhan poistettun koneen partaterät sopivat tähän koneeseen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille

15/01/2021

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tyytyväinen asiakas

Pidin ensimmäisestä koneestani niin paljon, että ostin jo toisen samanlaisen. Toimii trimmerinä paljon paremmin kuin mikään tähän astisista koneistani.

Edut

Hinta, hyvä pito, vähän liikkuvia osia

Haitat

Lataukselle ei ole mitään merkkivaloa

Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille

Arvioitu tuote: Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1-trimmeri kasvoille ja hiuksille

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