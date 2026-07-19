13 eri valmistusmenetelmää napinpainalluksen päässä

Ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda ja paljon muuta. Aseta aika ja lämpötila manuaalisesti tai käytä esiasetettuja toimintoja, jotta saat 13 eri ruoanvalmistustapaa käyttöösi, mukaan lukien uudelleenlämmitys, sulatus ja lämpimänä pitäminen.