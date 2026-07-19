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  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
  • Seuraa, miten herkulliset ateriat valmistuvat vaivattomasti
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Airfryer2000 Series 6.2L

NA231/00

5
| (4) Arviot | 100% suosittelee tätä tuotetta
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Ulkopuoli rapea, sisäpuoli murea. Ainutlaatuinen RapidAir -tekniikka säästää aikaa ja energiaa mausta tinkimättä. Katso ikkunan läpi, miten lempiaineksesi muuttuvat herkulliseksi ateriaksi alle 20 minuutissa.
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Ei enää vaivaa ilmapaistossa, paistamisessa, grillaamisessa ja muussa

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  • Helppokäyttöinen

  • Säästää aikaa ja energiaa

  • Käytä vähemmän rasvaa

  • Ikkunallinen Airfryer-kori

Nauti terveellisestä ruoasta käyttäen jopa 90 % vähemmän rasvaa*

Nauti terveellisestä ruoasta käyttäen jopa 90 % vähemmän rasvaa*

Kuuman ilman ansiosta valmistat suosikkiruokasi käyttäen jopa 90 % vähemmän rasvaa, tinkimättä mausta.

13 eri valmistusmenetelmää napinpainalluksen päässä

13 eri valmistusmenetelmää napinpainalluksen päässä

Ilmafriteeraa, paista, grillaa, paahda ja paljon muuta. Aseta aika ja lämpötila manuaalisesti tai käytä esiasetettuja toimintoja, jotta saat 13 eri ruoanvalmistustapaa käyttöösi, mukaan lukien uudelleenlämmitys, sulatus ja lämpimänä pitäminen.

Ikkunallinen Airfryer-kori, jotta voit seurata ruoan valmistusta

Ikkunallinen Airfryer-kori, jotta voit seurata ruoan valmistusta

Ei enää arvailua. Seuraa kypsennysprosessia ikkunan kautta täydellisten tulosten saavuttamiseksi!

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

5.0

5:stä

4

Arviot

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

19/07/2026

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Excelente auxiliar diário

A avaliação corresponde à realidade ou, caso contrário não a teria atribuído.

Edut

As vantagens constam dos manuais que a Philips produziu sobre este equipamento., Quem compra uma AirFryer, deve saber porque razão quer ter esse auxiliar na cozinha; não compra só para estar o dia inteiro a olhar e não utilizar.

Haitat

Nada a referir

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Date of Use 2025-08-18

10/02/2026

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

Excelente

Produto de excelente qualidade. Funcionamento muito intuitivo.

Edut

Muito prático

Haitat

Não encontro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

02/02/2026

Portugal

Portugal

Vahvistettu ostaja

excelente

E um produto que ultrapassa todas as expectativas do seu funcionamento em geral. Muito eficaz e consumo a andar nos mínimos aceitáveis

Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

Arvioitu tuote: Série 2000 NA230/00 Airfryer da série 2000 de 6,2 L

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä kypsennettyihin kotitekoisiin ranskanperunoihin.

  2. Kysely HomeID-sovelluksen käyttäjien keskuudessa, 6 000 vastaajaa, 2021.

  3. Keskimääräiset prosenttiosuudet perustuen Philips Airfryereilla suoritettuun sisäiseen laboratoriomittaukseen, jossa testattiin yhden kananrinnan (AF-asetus 160 °C, ei esilämmitystä) tai lohifileen (AF-asetus 200 °C, ei esilämmitystä) kypsentämistä verrattuna A-luokan uunin käyttöön.