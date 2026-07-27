2 vuoden takuu
NA351/00
Kaksi erikokoista laatikkoa
Synkronointitoiminto
Kopiointitoiminto
8 esiasetusta
Rapid Air -tekniikka
Sano hyvästit palaneelle tai puolikypsälle ruoalle. Patentoitu muotoilumme takaa lämmön optimaalisen kierron. Lämpö ei ainoastaan kierrä ruokaa, vaan kulkeutuu myös sen läpi, jolloin ruoka on rapeaa, mureaa ja tasaisesti kypsynyttä joka kerta.
Koe Dual Basket Airfryerin monipuolisuus. Suurempi laatikko sopii täydellisesti pääruoille, ranskalaisille ja suosikkiaterioillesi, kun taas pienempi laatikko sopii lisukkeille, kuten vihanneksille ja välipaloille.
Airfryerissä on ajastustoiminto, joka synkronoi automaattisesti kypsennysajat molempiin laatikoihin - jotta molemmat annokset ovat valmiita tarjoiltavaksi samaan aikaan. Täydellinen ateria yhdellä napin painalluksella.
Arviot
Verrattuna perinteisessä friteerauskoneessa valmistettuihin kotitekoisiin ranskalaisiin.
Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin konvektiouuneihin.
Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin kiertoilmauuneihin.