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  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
  • Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja

Airfryer3000 Series Dual Basket

NA351/00

Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja
Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket takaa, että ruoka on rapeaa, mureaa ja täydellisesti kypsennettyä joka kerta. Synkronoinnin avulla kaksi eri ruokalajia kahdessa eri laatikossa ovat valmiita tarjoiltavaksi samaan aikaan. Nauti maukkaasta ja terveellisestä ruoanlaitosta. Suurempi laatikko sopeutuu perheen pääruokia varten, kun taas pienempi laatikko on täydellinen lisukkeita tai yksittäisiä annoksia varten.
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Kaksi eri ruokalajia eri laatikoissa valmiina samanaikaisesti synkronoidun kypsennyks...

Kaksi laatikkoa, kaksinkertaisesti vaihtoehtoja

  • Kaksi erikokoista laatikkoa

  • Synkronointitoiminto

  • Kopiointitoiminto

  • 8 esiasetusta

  • Rapid Air -tekniikka

Rapid Air -tekniikka takaa täydelliset tulokset

Rapid Air -tekniikka takaa täydelliset tulokset

Sano hyvästit palaneelle tai puolikypsälle ruoalle. Patentoitu muotoilumme takaa lämmön optimaalisen kierron. Lämpö ei ainoastaan kierrä ruokaa, vaan kulkeutuu myös sen läpi, jolloin ruoka on rapeaa, mureaa ja tasaisesti kypsynyttä joka kerta.

Kaksi laatikkoa, kaksi eri kokoa

Kaksi laatikkoa, kaksi eri kokoa

Koe Dual Basket Airfryerin monipuolisuus. Suurempi laatikko sopii täydellisesti pääruoille, ranskalaisille ja suosikkiaterioillesi, kun taas pienempi laatikko sopii lisukkeille, kuten vihanneksille ja välipaloille.

Synkronointitoiminto

Synkronointitoiminto

Airfryerissä on ajastustoiminto, joka synkronoi automaattisesti kypsennysajat molempiin laatikoihin - jotta molemmat annokset ovat valmiita tarjoiltavaksi samaan aikaan. Täydellinen ateria yhdellä napin painalluksella.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Verrattuna perinteisessä friteerauskoneessa valmistettuihin kotitekoisiin ranskalaisiin.

  2. Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin konvektiouuneihin.

  3. Vasemmassa laatikossa oleville makkaroille tehty testi verrattuna perinteisiin kiertoilmauuneihin.