Rapid Air -tekniikka takaa täydelliset tulokset

Sano hyvästit palaneelle tai puolikypsälle ruoalle. Patentoitu muotoilumme takaa lämmön optimaalisen kierron. Lämpö ei ainoastaan kierrä ruokaa, vaan kulkeutuu myös sen läpi, jolloin ruoka on rapeaa, mureaa ja tasaisesti kypsynyttä joka kerta.