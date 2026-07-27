2 vuoden takuu
NA552/00
Rapeaa ja mehevää, jopa 90 % vähemmän rasvaa
Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi
Airfry-toiminto ja höyrytys kypsentävät ruoan tasaisesti
Höyrypuhdistus hävittää rasvajäämät
RapidAir Plus -teknologia ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma ilma kiertää kypsennettävän ruoan läpi ja ympäri entistä nopeammin. Siten ruoka kypsyy tasaisesti sekä sisältä että pinnalta ja tuloksena on täydellisen herkullinen ateria
9 litran Airfryer kahdella korilla ja höyrytystoiminnolla: 6 litran korissa voi kypsentää pääruokia, ranskanperunoita ja muita suosikkiruokia, ja 3 litran kori sopii lisukkeille ja välipaloille. Laitteeseen mahtuu jopa 1,1 kg ranskalaisia, 1,6 kg kasviksia tai 12 kanankoipea. Suurempaan koriin mahtuu myös jopa kokonainen 1,2 kg kana.
Synkronoi korien kypsennysajat niin, että ruoat valmistuvat samaan aikaan.
Arviot
¹ Verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin kotitekoisiin ranskanperunoihin
² Ulkoinen laboratoriomittaus, perustuu parsakaalin sisältämään C-vitamiiniin
³ Varmista optimaaliset tulokset käyttämällä suuremman korin höyrypuhdistustoimintoa 15 minuutin ajan jokaisen käyttökerran jälkeen
⁴ Vertailu perustuu kokonaisen kanan kypsennykseen 80 minuutin ajan höyrytys- ja ilmakypsennystoiminnolla verrattuna pelkkään ilmakypsennykseen
⁵ Ulkoinen makutesti, jossa 30 Airfryer käyttäjää
⁶ Sisäinen laboratoriomittaus makkaroiden kypsentämisestä NA55x-mallilla verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan
⁷ Kanankoipi: jopa 40 % vähemmän rasvaa kuin raakana