TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa £10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
  • Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme

5000 SeriesDual Basket Airfryer

NA552/00

Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme
Kaksi koria friteeraamiseen, paistamiseen, paahtamiseen ja grillaamiseen. Yhtä koria voi käyttää myös höyrytykseen. RapidAir Plus- ja Air Steam -tekniikoiden ansiosta voit nauttia täydellisesti kypsennetyistä aterioista.
Näytä kaikki edut

Valmista 2 eri ruoka-ainetta, valmiina samanaikaisesti

Ensimmäinen höyrytoiminnolla varustettu kaksoiskorimallimme

  • Rapeaa ja mehevää, jopa 90 % vähemmän rasvaa

  • Höyrytä ainekset juuri sopivan pehmeiksi

  • Airfry-toiminto ja höyrytys kypsentävät ruoan tasaisesti

  • Höyrypuhdistus hävittää rasvajäämät

Rapea ja tasaisen kypsä lopputulos jopa 90 % vähemmällä rasvalla ¹

Rapea ja tasaisen kypsä lopputulos jopa 90 % vähemmällä rasvalla ¹

RapidAir Plus -teknologia ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma ilma kiertää kypsennettävän ruoan läpi ja ympäri entistä nopeammin. Siten ruoka kypsyy tasaisesti sekä sisältä että pinnalta ja tuloksena on täydellisen herkullinen ateria

Kaksi korikokoa kaikille aterioille

Kaksi korikokoa kaikille aterioille

9 litran Airfryer kahdella korilla ja höyrytystoiminnolla: 6 litran korissa voi kypsentää pääruokia, ranskanperunoita ja muita suosikkiruokia, ja 3 litran kori sopii lisukkeille ja välipaloille. Laitteeseen mahtuu jopa 1,1 kg ranskalaisia, 1,6 kg kasviksia tai 12 kanankoipea. Suurempaan koriin mahtuu myös jopa kokonainen 1,2 kg kana.

Ajoita ruoat valmistumaan yhtä aikaa

Ajoita ruoat valmistumaan yhtä aikaa

Synkronoi korien kypsennysajat niin, että ruoat valmistuvat samaan aikaan.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. ¹ Verrattuna perinteisellä friteerauskeittimellä valmistettuihin kotitekoisiin ranskanperunoihin

  2. ² Ulkoinen laboratoriomittaus, perustuu parsakaalin sisältämään C-vitamiiniin

  3. ³ Varmista optimaaliset tulokset käyttämällä suuremman korin höyrypuhdistustoimintoa 15 minuutin ajan jokaisen käyttökerran jälkeen

  4. ⁴ Vertailu perustuu kokonaisen kanan kypsennykseen 80 minuutin ajan höyrytys- ja ilmakypsennystoiminnolla verrattuna pelkkään ilmakypsennykseen

  5. ⁵ Ulkoinen makutesti, jossa 30 Airfryer käyttäjää

  6. ⁶ Sisäinen laboratoriomittaus makkaroiden kypsentämisestä NA55x-mallilla verrattuna A-luokan uunin käyttöön. Tulokset voivat vaihdella reseptin mukaan

  7. ⁷ Kanankoipi: jopa 40 % vähemmän rasvaa kuin raakana