Rapea ja tasaisen kypsä lopputulos jopa 90 % vähemmällä rasvalla ¹

RapidAir Plus -teknologia ja ainutlaatuisen tähdenmuotoisen pohjan ansiosta kuuma ilma kiertää kypsennettävän ruoan läpi ja ympäri entistä nopeammin. Siten ruoka kypsyy tasaisesti sekä sisältä että pinnalta ja tuloksena on täydellisen herkullinen ateria