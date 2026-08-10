Sisältää Google TV -suoratoistolaitteen

Google TV yhdistää kaikki lempisuoratoistosovelluksesi ja sinulle räätälöidyt suositukset samaan intuitiiviseen alustaan. Helppokäyttöinen Google TV kuratoi sinulle mieltymyksiisi perustuvia sarjoja, elokuvia ja videoita ja antaa ehdotuksia palveluista, kuten Netflixistä, Hulusta ja Disney+:sta, jotta löydät uusia suosikkeja ilman loputonta vierittämistä.