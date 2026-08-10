2 vuoden takuu
Uusi
NPX960/INT
Äärimmäinen viihdekokemus
NeoPix 960 Smart tarjoaa upeaa 1080p FHD -laatua jopa 150 tuuman kuvassa, ja sen sisältämä Google TV -suoratoistolaite yhdistää kaikki lempisuoratoistosovelluksesi
1080p:n tarkkuus
Kaksikaistainen Wi-Fi
Tehokas äänijärjestelmä
Älykkäät sovellukset
USB- ja HDMI-portin ansioista voit liittää minkä tahansa medialaitteen, kuten tietokoneen, pelikonsolin tai suoratoistolaitteen
Google TV yhdistää kaikki lempisuoratoistosovelluksesi ja sinulle räätälöidyt suositukset samaan intuitiiviseen alustaan. Helppokäyttöinen Google TV kuratoi sinulle mieltymyksiisi perustuvia sarjoja, elokuvia ja videoita ja antaa ehdotuksia palveluista, kuten Netflixistä, Hulusta ja Disney+:sta, jotta löydät uusia suosikkeja ilman loputonta vierittämistä.
Äänijärjestelmän ansiosta voit uppoutua poikkeukselliseen äänisensaatioon. Liitä 3,5 mm:n ääniliitäntään kuulokkeesi tai tehosta ääntä kaiuttimilla.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Arviot