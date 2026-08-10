TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Yksi tuotekuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Yksi tuotekuva
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta

Uusi

NeoPix 960 SmartKotikäyttöön tarkoitetut projektorit

NPX960/INT

Äärimmäinen viihdekokemus

NeoPix 960 Smart tarjoaa upeaa 1080p FHD -laatua jopa 150 tuuman kuvassa, ja sen sisältämä Google TV -suoratoistolaite yhdistää kaikki lempisuoratoistosovelluksesi

Näytä kaikki edut

Äärimmäinen viihdekokemus

  • 1080p:n tarkkuus

  • Kaksikaistainen Wi-Fi

  • Tehokas äänijärjestelmä

  • Älykkäät sovellukset

Monipuoliset liitännät

Monipuoliset liitännät

USB- ja HDMI-portin ansioista voit liittää minkä tahansa medialaitteen, kuten tietokoneen, pelikonsolin tai suoratoistolaitteen

Sisältää Google TV -suoratoistolaitteen

Sisältää Google TV -suoratoistolaitteen

Google TV yhdistää kaikki lempisuoratoistosovelluksesi ja sinulle räätälöidyt suositukset samaan intuitiiviseen alustaan. Helppokäyttöinen Google TV kuratoi sinulle mieltymyksiisi perustuvia sarjoja, elokuvia ja videoita ja antaa ehdotuksia palveluista, kuten Netflixistä, Hulusta ja Disney+:sta, jotta löydät uusia suosikkeja ilman loputonta vierittämistä.

Koko äänialueen kattava tehokas äänijärjestelmä

Koko äänialueen kattava tehokas äänijärjestelmä

Äänijärjestelmän ansiosta voit uppoutua poikkeukselliseen äänisensaatioon. Liitä 3,5 mm:n ääniliitäntään kuulokkeesi tai tehosta ääntä kaiuttimilla.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Arviot

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.