2 vuoden takuu
Erittäin miellyttävä, ei nyi
Teränsuojusjärjestelmä
Täysin pestävä, AA-paristo
Voit poistaa häiritsevät nenä- ja korvakarvat helposti ja miellyttävästi. Varmista ennen käyttöä, että sieraimet ovat puhtaat, työnnä trimmeriä nenään enintään 0,5 cm ja pyöritä sitä hitaasti. Kun siistit korvakarvoja, varmista että korvissa ei ole korvavahaa.
Nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri on suunniteltu turvallisuus ja käyttömukavuus huomioiden. Teränsuojusjärjestelmä takaa siistin tuloksen ilman nykimistä ja se peittää terät siten, että ne eivät kosketa ihoa.
Innovatiivinen, kaksipuolinen tarkkuustrimmeri leikkaa nopeasti ja vaivatta kaikista kulmista ja suunnista.
4.1
5:stä
67
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
Siken
12/12/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Smidig och lätt
En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.
Edut
Lätt och smidig.
Haitat
Har inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Jbster
07/12/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Väldigt effektiv nästrimmer
Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!
Edut
Snabb och effektiv
Haitat
Går på batteri
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Azumor
05/12/2022
Sverige
Osa myynninedistämistä
Utmärkt produkt
En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden
Edut
skydd, nära klippning
Haitat
inga
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer