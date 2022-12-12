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  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
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  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi
  • Erittäin miellyttävä, ei nyi

Nose trimmer series 1000Nenä- ja korvakarvatrimmeri

NT1650/16

4.1
| (67) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta
Erittäin miellyttävä, ei nyi
Philipsin nenäkarvatrimmeri 1000 poistaa ei-toivotut nenä- ja korvakarvat miellyttävästi. Uusi PrecisionTrim-tekniikka ja teränsuojus on suunniteltu takaamaan miellyttävä ja tehokas siistiminen ilman nykimistä.
Näytä kaikki edut

Siisti nenä- ja korvakarvat erittäin miellyttävästi

Erittäin miellyttävä, ei nyi

  • Erittäin miellyttävä, ei nyi

  • Teränsuojusjärjestelmä

  • Täysin pestävä, AA-paristo

Siisti nenä- ja korvakarvat

Siisti nenä- ja korvakarvat

Voit poistaa häiritsevät nenä- ja korvakarvat helposti ja miellyttävästi. Varmista ennen käyttöä, että sieraimet ovat puhtaat, työnnä trimmeriä nenään enintään 0,5 cm ja pyöritä sitä hitaasti. Kun siistit korvakarvoja, varmista että korvissa ei ole korvavahaa.

Helppoa ja tarkkaa ajoa ilman viiltoja ja haavoja

Helppoa ja tarkkaa ajoa ilman viiltoja ja haavoja

Nenä-, korva- ja kulmakarvatrimmeri on suunniteltu turvallisuus ja käyttömukavuus huomioiden. Teränsuojusjärjestelmä takaa siistin tuloksen ilman nykimistä ja se peittää terät siten, että ne eivät kosketa ihoa.

Vaivatonta trimmausta kaikista kulmista

Vaivatonta trimmausta kaikista kulmista

Innovatiivinen, kaksipuolinen tarkkuustrimmeri leikkaa nopeasti ja vaivatta kaikista kulmista ja suunnista.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.1

5:stä

67

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

12/12/2022

Sverige

Sverige

Smidig och lätt

En väldigt bra trimmer som är lätt och smidig att använda. Låter inte så mycket heller.

Edut

Lätt och smidig.

Haitat

Har inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

07/12/2022

Sverige

Sverige

Väldigt effektiv nästrimmer

Jag hade en Philips föregående modell som jag var nöjd med. Den klippte dock inte allt på en gång utan har fick dra några omgångar. Denna nya är mer effektiv och behaglig. Känns ingenting och den friserar som blixten. Prisvärd!!

Edut

Snabb och effektiv

Haitat

Går på batteri

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

05/12/2022

Sverige

Sverige

Utmärkt produkt

En bra trimmer som har ett skydd så du inte ha direkt kontakt med huden, har haft andra märken tidigare utan skydd som ofta irreterade huden

Edut

skydd, nära klippning

Haitat

inga

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Näs- och örontrimmer

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