Jag valde att bedöma detta produkt eftersom jag har dårlig erfarenhet med ett annat produkt som drog i näsan. Med denna Philips känner jag ingenting och jag kann helt trygg använda denna i båda näsan och örat. Byggkvaliteten känns också bra och jag gillar sättet man tänder och stänger av maskinen. En annan viktig grej är, att det går att skölja munstycket i vatten varför rengöringen är mycket lätt. Allt i allt är jag jätte nöjd med maskinen och har nu kastat den annan jag hade innan.