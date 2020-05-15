2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Sekä
Mullistavan Philips SafeGuard -trimmerin erittäin ohut verkkosuojus leikkaa vain ihokarvat, ei ihoa. Ihokarvat eivät myöskään voi joutua kahden erikseen liikkuvan terän väliin, joten laite ei vedä ihokarvoja.
Pehmeä kuminen kädensija takaa erinomaisen otteen myös märkänä.
4.1
5:stä
296
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
Mohamed w
15/05/2020
Sverige
Vahvistettu ostaja
Perfekt
Kvalitet, förpackning och rabatter är värdefulla för mig som student och ditt företags trovärdighet genom åren. Jag köpte dig tre produkter.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Timse53
06/06/2025
Danmark
Bedste maskine
Perfekt maskine - rigtig ærgerligt at den ikke fås mere. De nye modeller er ikke nær så gode øv øv
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/50 waterproof nose trimmer
polsen
31/01/2012
Danmark
Supereffektiv apparat med det gode dessign , lækker at arbejde med
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Nose trimmer series 3000 NT9110/30 vandtæt næsehårstrimmer