2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
PCSW200/00
Tietokoneohjelmisto PhotoFramelle
PhotoFrame-tietokoneohjelmisto, maksuton päivitys automaattisesti tai osoitteesta www.philips.com/support
PhotoManager on kuvienhallintaohjelma, joka käynnistyy automaattisesti, kun yhdistät PhotoFramen tietokoneeseen USB2-liitännällä. Ohjelman avulla voit katsella ja hallita albumeita ja kuvia rinnakkain joko tietokoneen tai PhotoFramen kautta. PhotoManager toimii Windows 2000-, XP- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä. Ohjelmisto on yhteensopiva iPhoton kanssa ja saatavilla Mac OS -versiona syyskuusta 2007 lähtien.
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