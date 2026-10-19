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        Tuotanto lopetettu

        PhotoFrame-tietokoneohjelmisto

        PCSW200/00

        Tietokoneohjelmisto PhotoFramelle

        PhotoFrame-tietokoneohjelmisto, maksuton päivitys automaattisesti tai osoitteesta www.philips.com/support

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        Tietokoneohjelmisto PhotoFramelle

        Katsele ja hallitse valokuviasi ja albumeitasi sekä tietokoneella että PhotoFramella

        PhotoManager on kuvienhallintaohjelma, joka käynnistyy automaattisesti, kun yhdistät PhotoFramen tietokoneeseen USB2-liitännällä. Ohjelman avulla voit katsella ja hallita albumeita ja kuvia rinnakkain joko tietokoneen tai PhotoFramen kautta. PhotoManager toimii Windows 2000-, XP- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä. Ohjelmisto on yhteensopiva iPhoton kanssa ja saatavilla Mac OS -versiona syyskuusta 2007 lähtien.

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        • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
        • Ennakko-oikeus alennuksiin.
        • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.