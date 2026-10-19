Katsele ja hallitse valokuviasi ja albumeitasi sekä tietokoneella että PhotoFramella

PhotoManager on kuvienhallintaohjelma, joka käynnistyy automaattisesti, kun yhdistät PhotoFramen tietokoneeseen USB2-liitännällä. Ohjelman avulla voit katsella ja hallita albumeita ja kuvia rinnakkain joko tietokoneen tai PhotoFramen kautta. PhotoManager toimii Windows 2000-, XP- ja Windows Vista -käyttöjärjestelmissä. Ohjelmisto on yhteensopiva iPhoton kanssa ja saatavilla Mac OS -versiona syyskuusta 2007 lähtien.