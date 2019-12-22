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Tuotanto lopetettu

6000 seriesNappikuulokkeet ja mikrofoni

PRO6105BK/00

4
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Täydellisen selkeää
Kun äänen selkeys on tärkeintä. Näitä johdollisia nappikuulokkeita voit käyttää soittolistojen ja podcastien kuunteluun sekä puheluihin. Lisäksi ne tukevat korkearesoluutioista ääntä, joten kuulet enemmän, jos kuuntelet korkearesoluutioista suosikkisuoratoistopalveluasi.
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Täydellisen selkeää

  • 8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • integroitu mikrofoni

  • Musta

  • Korvanappikuuloke

Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus takaa kirkkaan äänen

Soita puhelu, keskeytä soittolistan toisto. Tee kaikki tämä koskematta älypuhelimeesi. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus pitää äänesi kirkkaana, kun puhut. Täydellisesti viritetyt neodyymielementit tarjoavat kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen, kun kuuntelet musiikkia ja podcasteja.

Korkearesoluutioinen ääni. Kuule enemmän

Pidätkö korkearesoluutioisesta suoratoistopalvelusta? Näillä korkean resoluution kuulokkeilla kuulet enemmän. Ne toistavat jopa korkeita 40 kHz:n taajuuksia, joten kuulet yksityiskohdat tarkemmin, kun olet liikkeellä.

Kolme vaihdettavaa kumisuojusta. Miellyttävä istuvuus

Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat kumisuojukset eristävät taustaäänet täydellisesti. Voit nauttia kuuntelun mukavuudesta ja passiivisesta kohinanvaimennuksesta koko päivän.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

5
3
2
1

22/12/2019

France

France

Pas mal

Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.

Edut

Aigu, clarté

Haitat

Basse

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro

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