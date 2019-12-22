2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
PRO6105BK/00
8,6 mm:n elementit / suljettu takaosa
integroitu mikrofoni
Musta
Korvanappikuuloke
Soita puhelu, keskeytä soittolistan toisto. Tee kaikki tämä koskematta älypuhelimeesi. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus pitää äänesi kirkkaana, kun puhut. Täydellisesti viritetyt neodyymielementit tarjoavat kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen, kun kuuntelet musiikkia ja podcasteja.
Pidätkö korkearesoluutioisesta suoratoistopalvelusta? Näillä korkean resoluution kuulokkeilla kuulet enemmän. Ne toistavat jopa korkeita 40 kHz:n taajuuksia, joten kuulet yksityiskohdat tarkemmin, kun olet liikkeellä.
Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat kumisuojukset eristävät taustaäänet täydellisesti. Voit nauttia kuuntelun mukavuudesta ja passiivisesta kohinanvaimennuksesta koko päivän.
4.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Miko957
22/12/2019
France
Pas mal
Belle clarté, belle aigu, manque un peu de basse et diamètre des haut-parleurs un peu trop petit.
Edut
Aigu, clarté
Haitat
Basse
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series PRO6105BK Écouteurs intra-auriculaires avec micro