Täydellisen selkeää

Kun äänen selkeys on tärkeintä. Näitä johdollisia nappikuulokkeita voit käyttää soittolistojen ja podcastien kuunteluun sekä puheluihin. Lisäksi ne tukevat korkearesoluutioista ääntä, joten kuulet enemmän, jos kuuntelet korkearesoluutioista suosikkisuoratoistopalveluasi.