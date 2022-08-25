2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
PRO6305BK/00
12,2 mm:n elementit / suljettu takaosa
integroitu mikrofoni
Musta
Korvanappikuuloke
Soita puhelu, keskeytä soittolistan toisto. Tee kaikki tämä koskematta älypuhelimeesi. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus pitää äänesi kirkkaana, kun puhut. Täydellisesti viritetyt neodyymielementit tarjoavat kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen, kun kuuntelet musiikkia ja podcasteja.
Pidätkö korkearesoluutioisesta suoratoistopalvelusta? Näillä korkean resoluution kuulokkeilla kuulet enemmän. Ne toistavat jopa korkeita 40 kHz:n taajuuksia, joten kuulet yksityiskohdat tarkemmin, kun olet liikkeellä.
Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat kumisuojukset eristävät taustaäänet täydellisesti. Voit nauttia kuuntelun mukavuudesta ja passiivisesta kohinanvaimennuksesta koko päivän.
5.0
5:stä
1
Arvio
100%
suosittelee tätä tuotetta
Yokohama
25/08/2022
Deutschland
Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!
Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.
Edut
Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung
Haitat
/
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon