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Tuotanto lopetettu

6000 seriesNappikuulokkeet ja mikrofoni

PRO6305BK/00

5
| (1) Arvio | 100% suosittelee tätä tuotetta
Kaikki mitä tarvitset
Soittolistat, podcastit, puhelut – nämä johdolliset nappikuulokkeet toistavat äänen selkeänä. Lisäksi ne tukevat korkearesoluutioista ääntä, joten kuulet enemmän, kun kuuntelet korkearesoluutioista suosikkisuoratoistopalveluasi.
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Kaikki mitä tarvitset

  • 12,2 mm:n elementit / suljettu takaosa

  • integroitu mikrofoni

  • Musta

  • Korvanappikuuloke

Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus takaa kirkkaan äänen

Soita puhelu, keskeytä soittolistan toisto. Tee kaikki tämä koskematta älypuhelimeesi. Kiinteän mikrofonin kaiunvaimennus pitää äänesi kirkkaana, kun puhut. Täydellisesti viritetyt neodyymielementit tarjoavat kirkkaan, yksityiskohtaisen äänen, kun kuuntelet musiikkia ja podcasteja.

Korkearesoluutioinen ääni. Kuule enemmän

Pidätkö korkearesoluutioisesta suoratoistopalvelusta? Näillä korkean resoluution kuulokkeilla kuulet enemmän. Ne toistavat jopa korkeita 40 kHz:n taajuuksia, joten kuulet yksityiskohdat tarkemmin, kun olet liikkeellä.

Kolme vaihdettavaa kumisuojusta. Miellyttävä istuvuus

Ovaalinmuotoinen ääniputki ja kolmet erikokoiset vaihdettavat kumisuojukset eristävät taustaäänet täydellisesti. Voit nauttia kuuntelun mukavuudesta ja passiivisesta kohinanvaimennuksesta koko päivän.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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5.0

5:stä

1

Arvio

100%

suosittelee tätä tuotetta

4
3
2
1

25/08/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt erfüllt seinen Zweck optimal!

Ich nutze die Kopfhörer fast täglich und das Sounderlebnis ist umwerfend. Ich habe sehr kleine Gehörgänge, weshalb auch die Größe der Gummi-Aufstecker immer etwas schwierig ist, das Problem besteht aber bei diesen Kopfhörern nicht. Wenn die irgendwann mal nicht mehr gehen, werde ich sie mir ein zweites Mal bestellen.

Edut

Sounderlebnis, angenehme Tragbarkeit, schickes Design, Komfort, einfache Handhabung

Haitat

/

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: 6000 series PRO6305BK In-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

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