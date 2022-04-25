2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Nopea ja tehokas
PerfectCare 7000 Series on suunniteltu miellyttäväksi ja käteväksi käyttää. Laitetta on helppo käsitellä, ja irrotettavan vesisäiliön ja tehokkaan höyryntuoton ansiosta saat upeat tulokset nopeasti. Silitettävät tekstiilit eivät varmasti vahingoitu OptimalTEMP-tekniikan ansiosta.
Enimmäispaine 7 baaria
Lisähöyry jopa 450 g
1,8 litran irrotettava vesisäiliö
Lukitsin
Et polta vaatteita, vaikka keskityt moneen asiaan tai jokin muu vie huomiosi. OptimalTEMP-teknologian ansiosta höyrysilitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.
Voit ohittaa yhden silitysvaiheen, koska sinun ei enää tarvitse lajitella kankaita tai muuttaa asetuksia ja odottaa lämpötilan vaihtumista. OptimalTEMP-tekniikalla voit silittää kaikki tekstiilit denimistä silkkiin säätämättä lämpötilaa. Se tekee kaiken puolestasi ja heti.
Kun haluat eroon hankalista rypyistä, voit luottaa jatkuvaan höyryntuottokykyyn. Rypyt suoristuvat tarvittaessa kuin itsestään lisähöyryn avulla. Sitä voi käyttää myös ripustettujen verhojen silittämiseen tai vaateripustimilla olevien vaatteiden raikastamiseen.
Palkinnot
4.5
5:stä
77
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Hellsbells
25/04/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
7000 series
Excellent iron. A bit pricey but well worth it, will never buy another brand
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron
Queenytje
20/12/2022
België
Vahvistettu ostaja
Superhandige stoomgenerator
Had er eentje al van Philips die jaren mee gegaan is. Deze is veel lichter dan mijn vorige. Je hoeft ook niks in te stellen. Ik ben er super tevreden over. Strijkresultaat is heel goed. Je strijk is heel vlug gedaan. Kan met gewoon kraantjeswater en is niet zo duur in filters dan mijn vorige want hij heeft zo geen filter meer.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
beyhansfruit
30/06/2022
Nederland
Helpende hand
Ik heb nooit gedacht dat ik strijken ooit leuk zou vinden. dankzij deze hulp in de huishouding zie ik er niet meer tegenop om te strijken. Zo klaar en zonder belasting van mijn pols en schouder. Top product!!’
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie
Säästää energiaa jopa 30 % standardin IEC 603311 mukaisesti verrattuna FastCare Compact -malliin enimmäislämpötila-asetuksella