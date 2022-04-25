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Tuotanto lopetettu

Perfect Care 7000 SeriesHöyrysilityskeskus

PSG7014/10

4.5

| (77) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Nopea ja tehokas

PerfectCare 7000 Series on suunniteltu miellyttäväksi ja käteväksi käyttää. Laitetta on helppo käsitellä, ja irrotettavan vesisäiliön ja tehokkaan höyryntuoton ansiosta saat upeat tulokset nopeasti. Silitettävät tekstiilit eivät varmasti vahingoitu OptimalTEMP-tekniikan ansiosta.

Näytä kaikki edut

suurella irrotettavalla vesisäiliöllä

Nopea ja tehokas

  • Enimmäispaine 7 baaria

  • Lisähöyry jopa 450 g

  • 1,8 litran irrotettava vesisäiliö

  • Lukitsin

Ei vahingoita kangasta

Ei vahingoita kangasta

Et polta vaatteita, vaikka keskityt moneen asiaan tai jokin muu vie huomiosi. OptimalTEMP-teknologian ansiosta höyrysilitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta. Voit jopa jättää sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päälle ilman palamisen tai kiillon riskiä.

Ei vaihdettavia asetuksia

Ei vaihdettavia asetuksia

Voit ohittaa yhden silitysvaiheen, koska sinun ei enää tarvitse lajitella kankaita tai muuttaa asetuksia ja odottaa lämpötilan vaihtumista. OptimalTEMP-tekniikalla voit silittää kaikki tekstiilit denimistä silkkiin säätämättä lämpötilaa. Se tekee kaiken puolestasi ja heti.

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt nopeasti

Kun haluat eroon hankalista rypyistä, voit luottaa jatkuvaan höyryntuottokykyyn. Rypyt suoristuvat tarvittaessa kuin itsestään lisähöyryn avulla. Sitä voi käyttää myös ripustettujen verhojen silittämiseen tai vaateripustimilla olevien vaatteiden raikastamiseen.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

77

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

25/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

7000 series

Excellent iron. A bit pricey but well worth it, will never buy another brand

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7014/16 Steam generator iron

20/12/2022

België

België

Vahvistettu ostaja

Superhandige stoomgenerator

Had er eentje al van Philips die jaren mee gegaan is. Deze is veel lichter dan mijn vorige. Je hoeft ook niks in te stellen. Ik ben er super tevreden over. Strijkresultaat is heel goed. Je strijk is heel vlug gedaan. Kan met gewoon kraantjeswater en is niet zo duur in filters dan mijn vorige want hij heeft zo geen filter meer.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

30/06/2022

Nederland

Nederland

Helpende hand

Ik heb nooit gedacht dat ik strijken ooit leuk zou vinden. dankzij deze hulp in de huishouding zie ik er niet meer tegenop om te strijken. Zo klaar en zonder belasting van mijn pols en schouder. Top product!!’

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare PSG7014/10 Strijkijzer met stoomgenerator uit de 7000-serie

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Säästää energiaa jopa 30 % standardin IEC 603311 mukaisesti verrattuna FastCare Compact -malliin enimmäislämpötila-asetuksella