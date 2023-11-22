Yksi lämpötila-asetus kaikille silitettäville vaatteille

Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa ja vahingoittamatta kangasta. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta milloin tahansa.