2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Ei vahingoita kangasta*
1,8 litran irrotettava vesisäiliö
Erittäin kevyt silitysrauta
Voimakas, jatkuva höyryntuotto poistaa tehokkaasti itsepintaisimmat rypyt paksustakin kankaasta.
Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa ja vahingoittamatta kangasta. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta milloin tahansa.
Silitysrauta on erittäin kevyt ja miellyttävä käsitellä, se liukuu helposti ja vähentää ranteen kuormitusta. Vain 800 gramman painoisena se on kätevä ja tehokas myös esimerkiksi verhojen ja riippuvien vaatteiden höyrytykseen pystyasennossa.
Palkinnot
4.5
5:stä
368
Arviot
91%
suosittelee tätä tuotetta
Ash52
22/11/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Ett nöje att använda!
Stryker fantastiskt fint och snabbt med högt ångtryck. Själva strykjärnet är oerhört lätt, känns nästan viktlöst och med suveränt glid. Resultatet blir enastående. Hade en tidigare modell av Philips ångstation i 13 år som användes mycket frekvent som vi också var väldigt nöjda med. Den här modellen är ännu bättre. Rekommenderas!
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Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
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Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Ash15
11/08/2023
Sverige
Superb product
The product is awesome and performs very well. Great quality and fast ironing. Hope the product shipping is improved in the future.
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Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
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Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Tidsoptimisten
18/02/2022
Sverige
En ny dimension
[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Att strykning kunde vara så enkel och effektivt hade jag ingen aning om innan jag testade PerfectCare 7000. Tar bort alla skrynklor/veck när jag stryker på strykbrädan och nästan allt när plagget hänger. Rätt placerad i hemmet och eftersom den är startklar på ett par minuter är den perfekt för oss tidsoptimister och lata.
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Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation
Kaikille silitettäville tekstiileille