TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

  • Todella kevyt ja tehokas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas
  • Todella kevyt ja tehokas

Tuotanto lopetettu

Perfect Care 7000 SeriesHöyrysilityskeskus

PSG7030/20

4.5
| (368) Arviot | 91% suosittelee tätä tuotetta

1 palkinto

Todella kevyt ja tehokas
PerfectCare 7000 -sarjan tuotteet on suunniteltu miellyttäviksi ja helpoiksi käyttää. Erittäin kevyttä silityskeskusta on kätevä käsitellä, ja tehokas höyryntuotto varmistaa erinomaisen silitystuloksen nopeasti. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta mikään silitettävä kangas ei vahingoitu.
Näytä kaikki edut

Vaivatonta silitystä. Erinomaiset tulokset.

Todella kevyt ja tehokas

  • Ei vahingoita kangasta*

  • 1,8 litran irrotettava vesisäiliö

  • Erittäin kevyt silitysrauta

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt

Tehokas höyryntuotto poistaa rypyt

Voimakas, jatkuva höyryntuotto poistaa tehokkaasti itsepintaisimmat rypyt paksustakin kankaasta.

Yksi lämpötila-asetus kaikille silitettäville vaatteille

Yksi lämpötila-asetus kaikille silitettäville vaatteille

Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämisestä farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa ja vahingoittamatta kangasta. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Sinun ei tarvitse tuhlata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttumisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta milloin tahansa.

Kevyt silitysrauta sopii erinomaisesti pystyhöyrytykseen

Kevyt silitysrauta sopii erinomaisesti pystyhöyrytykseen

Silitysrauta on erittäin kevyt ja miellyttävä käsitellä, se liukuu helposti ja vähentää ranteen kuormitusta. Vain 800 gramman painoisena se on kätevä ja tehokas myös esimerkiksi verhojen ja riippuvien vaatteiden höyrytykseen pystyasennossa.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Palkinnot

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.5

5:stä

368

Arviot

91%

suosittelee tätä tuotetta

22/11/2023

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Ett nöje att använda!

Stryker fantastiskt fint och snabbt med högt ångtryck. Själva strykjärnet är oerhört lätt, känns nästan viktlöst och med suveränt glid. Resultatet blir enastående. Hade en tidigare modell av Philips ångstation i 13 år som användes mycket frekvent som vi också var väldigt nöjda med. Den här modellen är ännu bättre. Rekommenderas!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

11/08/2023

Sverige

Sverige

Superb product

The product is awesome and performs very well. Great quality and fast ironing. Hope the product shipping is improved in the future.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

18/02/2022

Sverige

Sverige

En ny dimension

[Denna recension hämtades som en del av en kampanj.] Att strykning kunde vara så enkel och effektivt hade jag ingen aning om innan jag testade PerfectCare 7000. Tar bort alla skrynklor/veck när jag stryker på strykbrädan och nästan allt när plagget hänger. Rätt placerad i hemmet och eftersom den är startklar på ett par minuter är den perfekt för oss tidsoptimister och lata.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: PerfectCare 7000 Series PSG7030/20 Ångstation

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan vastaanottaa markkinointiviestintää Philipsin tuotteista, palveluista ja kampanjoista.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Kaikille silitettäville tekstiileille