2 vuoden takuu
PSG7200/20
Verhojen ja riippuvien vaatteiden höyrytys pystyasennossa
OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei mikään kangas vahingoitu
Höyryntuotto jopa 160 g/min ja 600 gramman lisähöyry
1,5 litran vesisäiliö riittää tunnin silitykseen
TurboPower-höyrystimen tehokkaampi keskeytyksetön höyryntuotto parantaa silityskokemusta. TurboPower-höyrystimen ansiosta vaatteisiin ei jää märkiä kohtia silityksen aikana*, jolloin ne voi laittaa suoraan vaatekaappiin.
Uusin ja kehittynein SteamGlide Elite -tekniikka takaa vaivattoman liukumisen eikä naarmuunnu helposti. Kehittynyt nanotitaanikerros varmistaa erinomaisen liukumisen kaikilla kankailla nopeuttaen silitystä.
Suuri 1,5 litran vesisäiliö riittää jopa tunnin jatkuvaan käyttöön. Kun vesisäiliö on tyhjä, ääni- ja valomerkit muistuttavat siitä, ja voit täyttää säiliön helposti vesihanasta suuren täyttöaukon ansiosta.
Arviot
PSG8000S-malliin verrattuna
MAX-tilaan verrattuna
Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.