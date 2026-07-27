Kätevä ja tehokas

PerfectCare 7000 Series -sarjan tuotteet on suunniteltu miellyttäviksi ja helpoiksi käyttää. Erittäin kevyttä silityskeskusta on kätevä käsitellä, ja tehokas höyryntuotto varmistaa erinomaisen silitystuloksen nopeasti. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta mikään silitettävä kangas ei vahingoitu.