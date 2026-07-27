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  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas
  • Kätevä ja tehokas

7000 SeriesPerfectCare-höyrysilityskeskus

PSG7200/20

Kätevä ja tehokas
PerfectCare 7000 Series -sarjan tuotteet on suunniteltu miellyttäviksi ja helpoiksi käyttää. Erittäin kevyttä silityskeskusta on kätevä käsitellä, ja tehokas höyryntuotto varmistaa erinomaisen silitystuloksen nopeasti. OptimalTEMP-tekniikan ansiosta mikään silitettävä kangas ei vahingoitu.
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Vaivatonta silitystä. Erinomaiset tulokset.

Kätevä ja tehokas

  • Verhojen ja riippuvien vaatteiden höyrytys pystyasennossa

  • OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei mikään kangas vahingoitu

  • Höyryntuotto jopa 160 g/min ja 600 gramman lisähöyry

  • 1,5 litran vesisäiliö riittää tunnin silitykseen

TurboPower-höyrystimen tehokas höyryntuotto

TurboPower-höyrystimen tehokas höyryntuotto

TurboPower-höyrystimen tehokkaampi keskeytyksetön höyryntuotto parantaa silityskokemusta. TurboPower-höyrystimen ansiosta vaatteisiin ei jää märkiä kohtia silityksen aikana*, jolloin ne voi laittaa suoraan vaatekaappiin.

SteamGlide Elite -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla

SteamGlide Elite -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla

Uusin ja kehittynein SteamGlide Elite -tekniikka takaa vaivattoman liukumisen eikä naarmuunnu helposti. Kehittynyt nanotitaanikerros varmistaa erinomaisen liukumisen kaikilla kankailla nopeuttaen silitystä.

Suuri 1,5 litran irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää

Suuri 1,5 litran irrotettava vesisäiliö on helppo täyttää

Suuri 1,5 litran vesisäiliö riittää jopa tunnin jatkuvaan käyttöön. Kun vesisäiliö on tyhjä, ääni- ja valomerkit muistuttavat siitä, ja voit täyttää säiliön helposti vesihanasta suuren täyttöaukon ansiosta.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. PSG8000S-malliin verrattuna

  2. MAX-tilaan verrattuna

  3. Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.