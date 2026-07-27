2 vuoden takuu
PSG8300/20
Jopa 215 g/min höyryä ja 850 g:n höyrysuihku
OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei mikään kangas vahingoitu
Liikkeeseen perustuva automaattinen höyryntuotto
Suuri 1,4 litran vesisäiliö riittää tunnin silitykseen
Easy De-Calc -toiminto helpottaa ylläpitoa
TurboPower-höyrystimen tehokkaampi keskeytyksetön höyryntuotto parantaa silityskokemusta. TurboPower-höyrystimen ansiosta vaatteisiin ei jää märkiä kohtia silityksen aikana*, jolloin ne voi laittaa suoraan vaatekaappiin.
OptimalTEMP-teknologian ansiosta mikään silitettävä kangas ei vahingoitu riippumatta valitusta höyryasetuksesta. Voit silittää rauhallisin mielin mitä tahansa kangasta aina silkkipuserosta puuvillapaitaan. Takaamme, ettei höyrysilityskeskus vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta, vaikka jätät sen ilman valvontaa. Voit jättää silitysraudan turvallisesti vaatteiden tai silityslaudan päälle.
Älykäs tekoälypohjainen liiketunnistin tunnistaa, milloin silitysrauta liikkuu vaatteiden päällä, ja vapauttaa höyryä automaattisesti. Nauti vaivattomasta ja nopeasta silityksestä silitysraudalla, joka tekee raskaan työn puolestasi.
Arviot
Höyrymäärä (standardina IEC60311) muihin höyrysilityskeskuksiin verrattuna; kesäkuu 2025.
PSG8000S-malliin verrattuna
MAX-tilaan verrattuna
Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.