OptimalTEMP-teknologia, ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologian ansiosta mikään silitettävä kangas ei vahingoitu riippumatta valitusta höyryasetuksesta. Voit silittää rauhallisin mielin mitä tahansa kangasta aina silkkipuserosta puuvillapaitaan. Takaamme, ettei höyrysilityskeskus vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta, vaikka jätät sen ilman valvontaa. Voit jättää silitysraudan turvallisesti vaatteiden tai silityslaudan päälle.