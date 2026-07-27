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  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*
  • Tehokkain höyrysilityskeskus*

PerfectCare 8000 Series HöyrysilityskeskusVaatehuolto

PSG8300/20

Tehokkain höyrysilityskeskus*
Koe markkinoiden tehokkain höyrysilityskeskus. Uusi 8000 Series mukautuu silitysnopeuteesi älykkään tekoälypohjaisen liiketunnistuksen avulla. OptimalTemp-tekniikka takaa, ettei mikään silitettävä kangas vahingoitu. Näin helppoa silitystä et ole vielä koskaan kokenut.
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Tekoälytunnistin mukauttaa höyryn silitysnopeuteen

Tehokkain höyrysilityskeskus*

  • Jopa 215 g/min höyryä ja 850 g:n höyrysuihku

  • OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei mikään kangas vahingoitu

  • Liikkeeseen perustuva automaattinen höyryntuotto

  • Suuri 1,4 litran vesisäiliö riittää tunnin silitykseen

  • Easy De-Calc -toiminto helpottaa ylläpitoa

TurboPower-höyrystimen tehokas höyryntuotto

TurboPower-höyrystimen tehokas höyryntuotto

TurboPower-höyrystimen tehokkaampi keskeytyksetön höyryntuotto parantaa silityskokemusta. TurboPower-höyrystimen ansiosta vaatteisiin ei jää märkiä kohtia silityksen aikana*, jolloin ne voi laittaa suoraan vaatekaappiin.

OptimalTEMP-teknologia, ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologia, ei vahingoita kangasta

OptimalTEMP-teknologian ansiosta mikään silitettävä kangas ei vahingoitu riippumatta valitusta höyryasetuksesta. Voit silittää rauhallisin mielin mitä tahansa kangasta aina silkkipuserosta puuvillapaitaan. Takaamme, ettei höyrysilityskeskus vahingoita minkään tyyppistä silitettävää kangasta, vaikka jätät sen ilman valvontaa. Voit jättää silitysraudan turvallisesti vaatteiden tai silityslaudan päälle.

Älykäs automaattinen höyrytoiminto helpottaa silitystä

Älykäs automaattinen höyrytoiminto helpottaa silitystä

Älykäs tekoälypohjainen liiketunnistin tunnistaa, milloin silitysrauta liikkuu vaatteiden päällä, ja vapauttaa höyryä automaattisesti. Nauti vaivattomasta ja nopeasta silityksestä silitysraudalla, joka tekee raskaan työn puolestasi.

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Höyrymäärä (standardina IEC60311) muihin höyrysilityskeskuksiin verrattuna; kesäkuu 2025.

  2. PSG8000S-malliin verrattuna

  3. MAX-tilaan verrattuna

  4. Ulkopuolinen testauslaitos testasi seuraavien bakteerityyppien määrän yhden minuutin höyrytyksen jälkeen: Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 ja Candida albicans ATCC 10231.