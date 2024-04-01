Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla

Kannettava Philips PX840T -äänijärjestelmä toistaa musiikin helposti monenlaisista äänilähteistä kuten CD-soittimesta tai FM/AM-radiosta tai muista laitteista Bluetooth-yhteyden tai USB-liitännän kautta. Äänijärjestelmän dynaaminen valojärjestelmä ja 50 watin lähtöteho takaavat mahtavan kuuntelukokemuksen.