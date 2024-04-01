2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
PX840T/12
Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla
Kannettava Philips PX840T -äänijärjestelmä toistaa musiikin helposti monenlaisista äänilähteistä kuten CD-soittimesta tai FM/AM-radiosta tai muista laitteista Bluetooth-yhteyden tai USB-liitännän kautta. Äänijärjestelmän dynaaminen valojärjestelmä ja 50 watin lähtöteho takaavat mahtavan kuuntelukokemuksen.
Bluetooth
50 W
Dynaaminen valo
CD-ohjelmoinnin avulla voit toistaa suosikkikappaleesi mieleisessäsi järjestyksessä.
Sytytä juhlatunnelma dynaamisella valolla, joka tuo musiikkiin uutta eloa. Kaiuttimien kaksi dynaamista valotehostetta on helppo ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yhdellä kytkimen painalluksella musiikin toiston keskeytymättä. Valitse juuri omiin juhliisi sopiva musiikki ja tunnelma kätevästi kerralla – rennosta yhdessäolosta villeihin diskotehosteisiin!
Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
3.4
5:stä
11
Arviot
01/04/2024
United Kingdom
8 years old and still works perfectly
I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.
Edut
Can use CDs and Bluetooth has lasted so long
Haitat
they’ve discontinued it!
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PX840T CD Soundmachine
Käyttöpäivä 2022-04-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PX840T CD Soundmachine
Käyttöpäivä 2022-04-01
isaiah
02/08/2017
United Kingdom
Amazing For The Price
I love this pX8 it has an amazing sound quality and the bass is booming. The bass vibrates through your floors all the way to the next door neighbours. Its very easy to set up and it also can use batteries no just wired. It has different sources such as FM, AM, Bluetooth, Audio in, CD, USB. I normally use Bluetooth but for some reason it wont connect to my computer which is why i put four starts but you can use the wire it gives you to connect it to the speaker. Besides that everything you aspect and beyond is there the speaker is perfect for you if you want it cheap and amazing quality.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PX840T CD Soundmachine
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: PX840T CD Soundmachine
sergelejaune
22/07/2023
France
TRANSFO HS
COMME D'AUTRES UTILISATEURS MA RADIO EST TOMBEE EN PANNE APRES PLUSIEURS MOIS...C'EST LE TRANSFO QUI EST HS...J'AI DONC MIS DES PILES !
Arvioitu tuote: PX840T Lecteur de CD
Käyttöpäivä 2022-07-22
Arvioitu tuote: PX840T Lecteur de CD
Käyttöpäivä 2022-07-22