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Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä
Kun käytät QuickClean-kapselia jokaisen käyttökerran jälkeen, parranajokoneesi säilyy uudenveroisena ja poistaa tehokkaasti leikattuja karvoja. Parranajokone on 10 kertaa puhtaampi kuin pelkän vesipuhdistuksen jälkeen.*
Minuutin syväpuhdistus
Aktiivinen voitelu
Raikas tuoksu
Ihoystävällinen koostumus
Philipsin ainutlaatuinen hygieeninen koostumus yhdistettynä moniverkkoiseen suodattimeen poistaa tehokkaasti leikattuja karvoja ja jättää parranajokoneen 10 kertaa puhtaammaksi kuin pelkkä vesipuhdistus*
Puhdistuskotelon raikkaan tuoksuinen hajuste takaa, että parranajo tuntuu puhtaalta
Kukin Philipsin puhdistuskotelo kestää noin 30 puhdistusta päivittäisessä käytössä ja jopa kolme kuukautta viikoittaisessa käytössä. Voit nauttia puhtaasta ja hygieenisestä parranajosta pitkään.
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3.8
5:stä
70
Arviot
Crille53
09/08/2023
Sverige
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt
Rakapparaten rengöres mycket enkelt och snabbt i denna Quick Clean Pod-patron som också håller den fräsch så att den luktar gott efter sin rengöring.
Edut
Snabbt och enkelt.
Haitat
Inga än så länge.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Käyttöpäivä 2022-07-09
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC13/50 Quick Clean Pod-patron
Käyttöpäivä 2022-07-09
CC12/50
14/06/2022
Norge
God rensevæske
Dette produktet er veldig egnet til å rense barbermaskinen. Beholderen med rensevæske er lett å skifte ut i tide med «GroomTribe» applikasjonen for iPhone.
Edut
Rensevæske for 30 dager samlet i en beholder.
Haitat
Beholderen inneholder alt smusset fra barberingene.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Käyttöpäivä 2022-02-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: CC12/50 Quick Clean Pod-kassett
Käyttöpäivä 2022-02-14
mmg01
28/10/2026
United Kingdom
Good investment for your razor and razor head life
Excellent product - cleans my razor like new. I use it once a week and my last cartridge easily outlasted the 3 month guideline, especially if you rinse the razor before using. This way still leaves razor spotless and smelling great. Expensive if you used everyday and changed every month.
Edut
Works well prolongs shaver life. Smells great. Cleans like new.
Haitat
Too Expensive
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Käyttöpäivä 2026-10-21
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Philips Quick Clean Pod Cartridge CC13/50 3-pack cleaning cartridges for electric shaver heads
Käyttöpäivä 2026-10-21
parranajon jäämiä verrattiin puhdistusnesteellä sekä vedellä suoritetun puhdistuksen jälkeen