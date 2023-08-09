Nauti hygieenisestä parranajosta joka päivä

Kun käytät QuickClean-kapselia jokaisen käyttökerran jälkeen, parranajokoneesi säilyy uudenveroisena ja poistaa tehokkaasti leikattuja karvoja. Parranajokone on 10 kertaa puhtaampi kuin pelkän vesipuhdistuksen jälkeen.*