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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele

Tuotanto lopetettu

OneBladeVaihtoterä

QP210/50

3.8
| (135) Arviot
Trimmaa, rajaa ja ajele
Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset työvaiheet – OneBlade hoitaa kaiken!
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

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Pitkätkin partakarvat

Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • 1 vaihtoterä

  • Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin

  • Täysin uusi tekniikka parranajoon

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.

Vaihtoterä kestää jopa 4 kuukautta

Parhaan lopputuloksen saat vaihtamalla Philips OneBladen terän 4 kuukauden* välein.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.8

5:stä

135

Arviot

17/03/2021

Danmark

Danmark

Køb nu før der er udsolgt

Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t

Edut

Den bedste man kan ønske

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

02/02/2021

Danmark

Danmark

Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,

Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen

Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær

27/08/2022

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Great for keeping beards and “body” tidy

I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that

Edut

Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy

Haitat

Cannot think of any

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.