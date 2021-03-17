2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
QP210/50
Trimmaa, rajaa ja ajele
1 vaihtoterä
Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin
Täysin uusi tekniikka parranajoon
Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.
Parhaan lopputuloksen saat vaihtamalla Philips OneBladen terän 4 kuukauden* välein.
3.8
5:stä
135
Arviot
Soroe
17/03/2021
Danmark
Køb nu før der er udsolgt
Nemt at håndtere måske lidt dyrt for en to pak, hvis man er folkepension t
Edut
Den bedste man kan ønske
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
02/02/2021
Danmark
Den perfekte maskine til den "dovne" morgen mand,
Det er den perfekte maskine, til en travl morgen kan man nemt trimme skæg på under 3 minutter hver morgen, og så kan den jo trimme hvad du ønsker og hvor du ønsker, da den også går fint i badet. Jeg er mere end tilfreds med købet , den er kanon og have i samlingen
Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Udskifteligt skær
Kevin1313
27/08/2022
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Great for keeping beards and “body” tidy
I have a goatee beard and this helps keep it looking smart and tidy. A bonus is that I am not a man that likes too much body hair so this is a useful tool for that
Edut
Easy to use, quick, doesn’t cut skin, great at keeping things smart and tidy
Haitat
Cannot think of any
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP210/50 Replaceable blades last up to 4 months
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.