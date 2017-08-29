2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Trimmaa, rajaa ja ajele
3 x Original
Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen.
Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.
Sopii seuraaviin: OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ja OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kestävä terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen. Kun näkyviin tulee teränvaihtoilmaisin eli poistokuvake, terän suorituskyky ei ehkä ole enää optimaalinen ja on aika harkita terän vaihtamista täydellisen parranajotuloksen varmistamiseksi.
4.0
5:stä
183
Arviot
81%
suosittelee tätä tuotetta
jahome
29/08/2017
Suomi
oikea suunta
Olen kaivannut pitkään tuotetta mikä vastaa partahöylän ominaisuuksia. Tämä terä tekee sen mitä voit odottaa siltä. Se leikkaa miltei täydellisesti ja lopputulosta ei tarvitse fixata.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP220/55 Replaceable blade
Skäggig
02/11/2023
Sverige
Vahvistettu ostaja
Skarp och lättanvänd
En liten enkel hjälpreda som fungerar mycket bra att raka / forma skägget med .lång laddningstid ock enkelt att ladda. Rekommenderas verkligen och utklassar andra rakhyvlar men sin smidiga utformning
Edut
Lång laddningstid, enkel och bra formad, rakar verkligen rent
Haitat
Ej upptäckt några ännu
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Niklasskelleftea
03/08/2022
Sverige
"hela paketet"
Nej den klarar inte av att raka lika slätt som min rakkniv , MEN resten kan den ..precis allt annat . Sjukt prisvärd produkt som faktiskt kan nästan allt .
Edut
Kan allt i stort sett.
Haitat
Skulle vara lite längre hållbarhet per blad .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP230/50 Ersättningsrakblad 3-pack
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.