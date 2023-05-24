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  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
  • Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti

OneBlade360-vaihtoterä

QP410/50

4.3
| (4425) Arviot | 90% suosittelee tätä tuotetta
Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti
Innovatiivinen 360 asteen terä kääntyy kaikkiin suuntiin ja seuraa tarkasti kasvojen muotoja. Muotoilun ansiosta ihokosketus ja hallinta säilyvät koko ajan. Haastavienkin ihoalueiden trimmaus ja ajelu käy helposti, nopeasti ja mukavasti.
Näytä kaikki edut
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Uusi joustavampi 360-terä kasvoille

Trimmaa, rajaa ja ajele kaiken pituiset partakarvat helposti

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • 1 x 360 asteen terä

  • Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin**

  • Terä kestää jopa 4 kuukautta*

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.

Sopii OneBlade-kahvoihin**

Sopii OneBlade-kahvoihin**

Sopii kaikkiin OneBlade-tuotteisiin: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) mutta ei QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Käyttöä kestävä terä

Käyttöä kestävä terä

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen. Kun näkyviin tulee teränvaihtoilmaisin eli poistokuvake, terän suorituskyky ei ehkä ole enää optimaalinen ja on aika harkita terän vaihtamista täydellisen parranajotuloksen varmistamiseksi.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.3

5:stä

4425

Arviot

90%

suosittelee tätä tuotetta

24/05/2023

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Onnistuu

On hyvin toiminut ja leikkaa, niin partaa kuin tukkaakain.

Edut

Tarkka rajaus onnistuu

Haitat

Käsittely tavat opittava

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade

06/10/2022

Suomi

Suomi

Tuote on loistava arkikäyttöön

Ajan parran 3-4x viikossa laitteen kanssa. Laite leikkaa todella tehokkaasti ja tasaisesti. Pidän kaikkein eniten trimmaukseen tarkoitetusta terästä. Olen käyttänyt pidempään partaan myös 1mm kokoa, ja se on toiminut myös erinomaisen hyvin. Akku kestää todella pitkään ja monta leikkausta!

Edut

Nopeus ja laatu yksinkertaiseen ajoon

Haitat

Kehitysehdotuksena voisi olla joku muu terä myös 0,1-1mm väliltä.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot

06/10/2022

Suomi

Suomi

Mainio laite niin koti- kuin matkakäyttöön!

Olen käyttänyt nyt One Bladea reilun kuukauden ja tykkään siitä kovasti. Laite on pieni ja kevyt, lataus riittää helposti useammankin päivän reissuun (USB-lataus plussaa!) ja normipartakonetta ei ole tullut enää kannettua mukana. Kiva yksityiskohta, paketti oli todella tyylikäs! Ainoa mikä mietityttää on terien kestävyys, mutta toistaiseksi ollaan menty alkuperäisellä terällä.

Edut

Koko, akku, laitetta voi käyttää suihkussa

Haitat

Mukana ei tullut laturia, mutta toisaalta joka taloudesta löytynee ylimääräinen USB laturi.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.

  2. ei QP15XX, QP6510, QP6520