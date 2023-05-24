2 vuoden takuu
Trimmaa, rajaa ja ajele
1 x 360 asteen terä
Sopii kaikkiin OneBlade-kahvoihin**
Terä kestää jopa 4 kuukautta*
Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Kaksinkertainen suojausjärjestelmä – pinnoite ja pyöristetyt kärjet – helpottaa parranajoa. Laitteen ajotekniikka sisältää nopeasti liikkuvan leikkuuosan, joten pitkienkin karvojen ajelu sujuu tehokkaasti ja mukavasti.
Sopii kaikkiin OneBlade-tuotteisiin: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x) mutta ei QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu terä kestää käytössä jopa 4 kuukautta* tarjoten aina tarkan lopputuloksen. Kun näkyviin tulee teränvaihtoilmaisin eli poistokuvake, terän suorituskyky ei ehkä ole enää optimaalinen ja on aika harkita terän vaihtamista täydellisen parranajotuloksen varmistamiseksi.
4.3
5:stä
4425
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
Jytä
24/05/2023
Suomi
Vahvistettu ostaja
Onnistuu
On hyvin toiminut ja leikkaa, niin partaa kuin tukkaakain.
Edut
Tarkka rajaus onnistuu
Haitat
Käsittely tavat opittava
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP2520/20 OneBlade
Matthew12
06/10/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Tuote on loistava arkikäyttöön
Ajan parran 3-4x viikossa laitteen kanssa. Laite leikkaa todella tehokkaasti ja tasaisesti. Pidän kaikkein eniten trimmaukseen tarkoitetusta terästä. Olen käyttänyt pidempään partaan myös 1mm kokoa, ja se on toiminut myös erinomaisen hyvin. Akku kestää todella pitkään ja monta leikkausta!
Edut
Nopeus ja laatu yksinkertaiseen ajoon
Haitat
Kehitysehdotuksena voisi olla joku muu terä myös 0,1-1mm väliltä.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade QP2721/20 Kasvot
Teme__
06/10/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
Mainio laite niin koti- kuin matkakäyttöön!
Olen käyttänyt nyt One Bladea reilun kuukauden ja tykkään siitä kovasti. Laite on pieni ja kevyt, lataus riittää helposti useammankin päivän reissuun (USB-lataus plussaa!) ja normipartakonetta ei ole tullut enää kannettua mukana. Kiva yksityiskohta, paketti oli todella tyylikäs! Ainoa mikä mietityttää on terien kestävyys, mutta toistaiseksi ollaan menty alkuperäisellä terällä.
Edut
Koko, akku, laitetta voi käyttää suihkussa
Haitat
Mukana ei tullut laturia, mutta toisaalta joka taloudesta löytynee ylimääräinen USB laturi.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Face
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.
ei QP15XX, QP6510, QP6520