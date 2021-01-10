2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Trimmaa, rajaa ja ajele
Pitkillekin partakarvoille
12 pituusasetuksen ohjauskampa
Ladattava, kuiva- ja märkäajoon
Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.
Trimmaa sänkesi haluamasi pituiseksi. Philipsin OneBlade -trimmerin mukana toimitetaan ohjauskampa, jossa on 12 pituusasetusta. Pituusasetuksilla trimmaat partasi aina lyhyestä sängestä pidempään partaan.
Rajaat partasi tarkasti hetkessä kaksipuolisella terällä, joten näet koko ajan miten terä etenee.
4.3
5:stä
1414
Arviot
87%
suosittelee tätä tuotetta
Leksaa
10/01/2021
Suomi
Helppo ja nopeakäyttöinen
Tuotteella saa helposti ja nopeasti hyvää ja tasaista jälkä. Ainut onhelma että hullasin laturin mutta en ole löytänyt mistä voisin ostaa uuden laturin, sillä en viitsisi koko laitetta laturin takia uusia.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6510/60 Kasvot
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6510/60 Kasvot
JokkeQ
20/02/2020
Suomi
Vahvistettu ostaja
Toimii
Vaikutti niin hyvältä, että hankin samanlaisen sukulaismiehellekin - kokeeksi, koska hänellä ei iho kestä tavanomaisia partakoneita. Oma tuntumani on, ettei leikkaa aivan yhtä syvältä kuin moniteräinen partahöylä. Illalla on jo jonkin verran sänkeä. Terän kestävyydestä en vielä tiedä. Hyvät kokemukset toistaiseksi kuitenkin.
Edut
Helppokäyttöisyys ja monipuolisuus.
Haitat
Ei ole toistaiseksi ilmennyt mitään.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP6510/20 OneBlade Pro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP6510/20 OneBlade Pro
JJJJ
15/08/2019
Suomi
Loistava tuote.
Hyvä ajojälki, ei ärsytä ihoa......................
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP6520/20 OneBlade Pro
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: QP6520/20 OneBlade Pro
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.