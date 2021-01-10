En voi muuta kuin ylistää ja kehua tätä laitetta. Tämän helpompaa ja tarkempaa ei koneellinen parranajo voi varmaan ollakaan... Etenkin jos kostuttaa kasvot ennen toimenpidettä. Teräyksikkö liukuu paremmin iholla ja leikkaa siististi ja nykimättä useamman päivän sängen. Parranajogeelin tai - vaahdon kanssa käytettäessä voi joutua huuhtelemaan teräyksikön useamman kerran, kuin pelkkää vettä käytettäessä.