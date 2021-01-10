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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
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  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele
  • Trimmaa, rajaa ja ajele

Tuotanto lopetettu

OneBlade Pro

QP6520/20

4.3
| (1414) Arviot | 87% suosittelee tätä tuotetta
Trimmaa, rajaa ja ajele
Philips OneBlade on edistyksellinen hybridiparranajokone, joka soveltuu parranajon lisäksi myös trimmaukseen ja rajaamiseen. Unohda muut laitteet ja monimutkaiset työvaiheet – OneBlade hoitaa kaiken!**
Näytä kaikki edut
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Maailman suosituin sähköparranajokoneiden tuotemerkki1

Pitkätkin partakarvat

Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Trimmaa, rajaa ja ajele

  • Pitkillekin partakarvoille

  • 14 pituusasetuksen ohjauskampa

  • Ladattava, kuiva- ja märkäajoon

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Ainutlaatuinen OneBlade-tekniikka

Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.

Trimmaa partasi

Trimmaa partasi tasapituiseksi säädettävällä ohjauskammalla. Valitse haluamasi parran pituuden mukaan jokin ohjauskamman 14 pituusasetuksesta.

Rajaa partasi

Rajaat partasi tarkasti hetkessä kaksipuolisella terällä, joten näet koko ajan miten terä etenee.

Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

1414

Arviot

87%

suosittelee tätä tuotetta

10/01/2021

Suomi

Suomi

Helppo ja nopeakäyttöinen

Tuotteella saa helposti ja nopeasti hyvää ja tasaista jälkä. Ainut onhelma että hullasin laturin mutta en ole löytänyt mistä voisin ostaa uuden laturin, sillä en viitsisi koko laitetta laturin takia uusia.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6510/60 Kasvot

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6510/60 Kasvot

20/02/2020

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Toimii

Vaikutti niin hyvältä, että hankin samanlaisen sukulaismiehellekin - kokeeksi, koska hänellä ei iho kestä tavanomaisia partakoneita. Oma tuntumani on, ettei leikkaa aivan yhtä syvältä kuin moniteräinen partahöylä. Illalla on jo jonkin verran sänkeä. Terän kestävyydestä en vielä tiedä. Hyvät kokemukset toistaiseksi kuitenkin.

Edut

Helppokäyttöisyys ja monipuolisuus.

Haitat

Ei ole toistaiseksi ilmennyt mitään.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP6510/20 OneBlade Pro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP6510/20 OneBlade Pro

15/08/2019

Suomi

Suomi

Loistava tuote.

Hyvä ajojälki, ei ärsytä ihoa......................

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP6520/20 OneBlade Pro

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: QP6520/20 OneBlade Pro

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Terät kestävät jopa 4 kuukautta. Täydelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.

  2. Sopii kaikkiin OneBlade-tuotteisiin paitsi QP4xx-tuotteisiin.