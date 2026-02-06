Olen käyttänyt vastaavanlaisia tuotteita sekä eri valmistajilta, että myös Philipsiltä. Jokainen käyttämistäni naama- ja vartaloshavereista tekee työnsä varmasti, mutta tätä parempaa ja helpompaa ajokokemusta on vaikea saada! Laitteessa on muista valmistajan malleista tutut perusterät, mutta lisänä siinä on säädettävä trimmausterä, joka on jämäkkä, eikä valinnan jälkeen pompi pois paikaltaan. Tämä helpottaa esimerkiksi parran ja eritoten leuan alueen trimmaamista ja rajaamista. Hyvien terien ja tehokkaan moottorin ansiosta ei tarvitse enää vedellä samaa kohtaa useampaan kertaan, vaan kerrasta saa alueen haluttuun kuntoon. Lisäksi muihin vastaaviin verrattuna laitteessa on kätevä akkunäyttö, joka indigoi kätevästi sen, että milloin laite tulisi ladata, jolla taas vuorostaan välttyy ikäviltä yllätyksiltä aamukiireessä. Vaikka ajaisinkin päivittäin, laitteen akku riittää helposti koko viikon tarpeisiin, ja latauskin tapahtuu n. 30 minuutissa. Täydellinen ei tämäkään laite ole; muutamana (pienenä) miinuksena se, että tuotteeseen ei kuulunut minkäänlaista säilytys-/kuljetuspussia, joten sellainen tarvitsee olla omasta takaa, jos tämän haluaa ottaa reissuun. Lisäksi, laitteessa ei ole mekaanista turvakytkintä, joten jos laitteen virtanappi painuu pohjaan vaikka matkalaukussasi, niin perille päästessä saattaa olla ikävä yllätys edessä tyhjän akun muodossa. Terät päästä kuitenkin saa irrotettua, joten tästä ei aiheudu vaaraa. Viimeisenä, ehkä hieman mitättömänä miinuksena mainittakoon, että latauksessa käytetään vieläkin melko erikoista kaapelia, joten ikävä kyllä tätä laitetta ei voi ladata standardi-johdoilla, kuten USB-C:llä. Nämä kuitenkin sivutettuna laite on aivan loistava kumppani reissuun ja kotiin, sekä miehille, jotka haluavat ajaa kaiken pois, että niille jotka haluavat siistiä ja trimmata karvansa siistimmiksi!