2 vuoden takuu
Ladattava litiumioniakku
14 pituusasetuksen ohjauskampa
Kuiva- ja märkäajoon
Digitaalinen LED-näyttö
Parran ja viiksien sekä vartalokarvojen trimmaukseen tarkoitetulla Philips OneBladella trimmaat, rajaat ja ajelet kaiken pituisia ihokarvoja. Sillä ajo on helppoa ja miellyttävää pinnan ja pyöristettyjen kärkien ansiosta. Leikkuuosa liikkuu 200x sekunnissa, joten se leikkaa pitkätkin karvat tehokkaasti.
Trimmaa partasi tasapituiseksi säädettävällä ohjauskammalla. Valitse jokin ohjauskamman 14 pituusasetuksesta haluamasi parran pituuden mukaan aina lyhyestä sängestä pidempään partaan. Trimmaa vartalokarvasi mihin tahansa suuntaan helposti kiinnitettävällä ohjauskammalla (3 mm).
Rajaat partasi tarkasti hetkessä kaksipuolisella terällä, joten näet koko ajan miten terä etenee.
Palkinnot
4.3
5:stä
1900
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
rotkula
06/02/2026
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä laite, helppokäyttöinen. Kulkee kätevästi muk
Minulle juuri oikea. Välillä parta pääsee liian pitkäksi, tämä kone leikkaa hyvin myös pitemmänkin. Sänkikampa on hyvä kaulan herkälle alueelle. Jos erittäin pieni sänki haittaa, niin suosittelen.
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6542/15 Face + Body
Jokketk
17/12/2022
Suomi
Vahvistettu ostaja
Mainio trimmeri
Yläkertaan toimii mainiosti, alakertaa en ole vielä testannut. Reilun kuukauden kätössä, joka toinen päivä trimmeiltu naamaa, akkua veilä 70% jäjellä. Minun käyttöön vallan mainio peli.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro QP6550/30 Face + Body
Il Gallo
02/10/2022
Suomi
Osa myynninedistämistä
OneBladessa on kaikki mitä tarvitsen.
Phillips oneblade tekee kaiken mitä mainoksessa luvataan. Tuotetta on todella helppo käyttää ja se tekee siistiä jälkeä nopeasti ja tehokkaasti. Melkeinpä rajaton määrä vaihtoehtoisia pituuksia trimmaukselle. Helppo ja monipuolinen trimmeri/sheiveri niin parralle kuin kehonkin karvoille. Suosittelisin tätä laitetta kaikille jotka haluavat siistiä naamaansa tai kehoansa.
Edut
Yksi laite kaikelle. Hellävarainen mutta tehokas.
Haitat
Body hair trimmeri saisi leikata pitkää karvaa vähän tehokkaammin.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Ihanteelliseen parranajoon. Perustuu kahteen parranajoon viikossa. Tulokset voivat vaihdella.