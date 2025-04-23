Maksa Klarnalla
2 vuoden takuu
Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota
Rekisteröidy ja saa €10 alennusta
OneBlade – trimmaa, rajaa ja aja
Kaikki sarjat
OneBlade Pro 360 Face + Body
Tuki
QP6651/35
Siirry kauppaan
Rekisteröi tuotteesi
Rekisteröi tuote 90 päivän kuluessa ostosta ja saat laajennetun takuun (ehtoja voidaan soveltaa).
Käyttöopas
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus - English (US)
Kaikki (5)
Miten Philips OneBlade -parranajokoneen terä vaihdetaan?
Voiko Philips OneBladea käyttää märkänä ja kuivana?
Milloin Philips OneBlade -parranajokoneen terä tulisi vaihtaa?
Miten lisäosat kiinnitetään Philips OneBlade -parranajokoneeseen?
Miten parran voi trimmata Philips OneBlade -laitteella?
OneBlade Pro 360Säädettävä ohjauskampa parralle 0,4–10 mm
OneBlade 360 & ProSuojus
OneBlade Ohjauskampa 3 mm
OneBladeIhonsuojus
Philips OneBlade ei aja niin tarkasti kuin odotin
Tarkista takuusi ehdot ja aloita tuotteen vaihto tai korjaus
Huolto ja vaihto
Huolla tai vaihda rikkinäinen tuote
Takuu
Tuotteiden takuukäytännöt
Ota yhteyttä Philipsiin
Autamme sinua mielellämme