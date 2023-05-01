2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
QS6140/32
Ilmaise tyyliäsi
Luo juuri haluamasi kaltainen tyyli Styleshaver-parranajokoneella. Parran muotoilu ja ajo käy tällä laitteella käden käänteessä. Siinä yhdistyy kaikki, mitä tarvitset tyylisi luomiseen, halusit sitten täydellisesti muotoillun parran, kolmen päivän sängen tai tarkan ajon. Sopii myös haastaville parroille.
Pro
Philipsin täysikokoisen (32 mm) parta- ja sänkitrimmerin 12 säädettävää pituusasetusta väliltä 0,5–10 mm auttavat ajamaan partasi juuri oikean mittaiseksi. Valitse haluttu pituus valitsinta kääntämällä. Kestävä metallitrimmeri ja sen ihoa suojaavat, pyöristetyt reunat takaavat tarkan ja tasaisen trimmaustuloksen.
Säädettävän kamman voi irrottaa, ja sen alta paljastuu käännettävä tarkkuustrimmeri. Yhdellä puolella 32 mm:n tehokas trimmeri. Kun se käännetään, toisella puolella on 15 mm:n tarkkuustrimmeri ahtaiden kohtien, kuten nenän ja suun ympäristön trimmaamiseen. Se leikkaa tarkasti, mutta hellävaraisesti, ja pieni koko ja kulmikas muotoilu helpottavat tarkkojen linjojen ja yksityiskohtien muotoilussa.
Kaksinkertaisella teräverkolla siistit helposti sänkikasvun parran ympäriltä, myös kaulasta. Trimmeri leikkaa pitemmät, karkeammat partakarvat ja sen molemmin puolin olevat 2 joustavaa teräverkkoa ajelevat kaiken muun sileäksi.
Palkinnot
3.9
5:stä
76
Arviot
Thor_UK
01/05/2023
United Kingdom
EVERLASTING
I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!
Edut
Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Käyttöpäivä 2021-05-01
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Käyttöpäivä 2021-05-01
RahimAta
15/11/2020
United Kingdom
The best shaver i have ever seen!
I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please
Edut
User friendly, shaver and trimmer together, time saver
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Käyttöpäivä 2018-11-15
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Käyttöpäivä 2018-11-15
tonyjezzo
05/11/2015
United Kingdom
excellent product
I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver
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