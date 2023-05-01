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Tuotanto lopetettu

StyleShavervedenkestävä parranajokone ja muotoilija

QS6140/32

3.9

| (76) Arviot

1 palkinto

Ilmaise tyyliäsi

Luo juuri haluamasi kaltainen tyyli Styleshaver-parranajokoneella. Parran muotoilu ja ajo käy tällä laitteella käden käänteessä. Siinä yhdistyy kaikki, mitä tarvitset tyylisi luomiseen, halusit sitten täydellisesti muotoillun parran, kolmen päivän sängen tai tarkan ajon. Sopii myös haastaville parroille.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Trimmaa, muotoile ja ajele yhdellä laitteella

Ilmaise tyyliäsi

  • Pro

Partatrimmeri, jossa on 12 pituusasetusta 0,5–10 mm

Partatrimmeri, jossa on 12 pituusasetusta 0,5–10 mm

Philipsin täysikokoisen (32 mm) parta- ja sänkitrimmerin 12 säädettävää pituusasetusta väliltä 0,5–10 mm auttavat ajamaan partasi juuri oikean mittaiseksi. Valitse haluttu pituus valitsinta kääntämällä. Kestävä metallitrimmeri ja sen ihoa suojaavat, pyöristetyt reunat takaavat tarkan ja tasaisen trimmaustuloksen.

Käännettävä trimmeri: 32 mm:n ja 15 mm:n tarkat trimmerit

Käännettävä trimmeri: 32 mm:n ja 15 mm:n tarkat trimmerit

Säädettävän kamman voi irrottaa, ja sen alta paljastuu käännettävä tarkkuustrimmeri. Yhdellä puolella 32 mm:n tehokas trimmeri. Kun se käännetään, toisella puolella on 15 mm:n tarkkuustrimmeri ahtaiden kohtien, kuten nenän ja suun ympäristön trimmaamiseen. Se leikkaa tarkasti, mutta hellävaraisesti, ja pieni koko ja kulmikas muotoilu helpottavat tarkkojen linjojen ja yksityiskohtien muotoilussa.

Kaksi teräverkkoa ja trimmeri karkeillekin parroille

Kaksi teräverkkoa ja trimmeri karkeillekin parroille

Kaksinkertaisella teräverkolla siistit helposti sänkikasvun parran ympäriltä, myös kaulasta. Trimmeri leikkaa pitemmät, karkeammat partakarvat ja sen molemmin puolin olevat 2 joustavaa teräverkkoa ajelevat kaiken muun sileäksi.

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Palkinnot

  • Kuva: AWARD-612375

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.9

5:stä

76

Arviot

01/05/2023

United Kingdom

United Kingdom

EVERLASTING

I've been using this trimmer for maybe about 7 years now. I never changed the blades and they are still in amazing shape, the battery last enough for me to trim or stile my beard. The clean shaven look comes easier and surprisingly smooth, just like (if not better!) than using a razor blade. I recommend this product with eyes closed to everyone, even those men with the thickest beards!

Edut

Clean shaven style made easy | Great precision trimmer | Long lasting life | Long lasting battery performances

Haitat

None

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Käyttöpäivä 2021-05-01

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Käyttöpäivä 2021-05-01

15/11/2020

United Kingdom

United Kingdom

The best shaver i have ever seen!

I have used the Philipps StyleShaver QS6140/32 Pro for up to five years, and found it the best. Then suddenly it slipped from my hand and broke the head. I wanted to buy it again, i searched it every where, but did not find any where. I request Philips to manufacture the same product again, please

Edut

User friendly, shaver and trimmer together, time saver

Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Käyttöpäivä 2018-11-15

Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Käyttöpäivä 2018-11-15

05/11/2015

United Kingdom

United Kingdom

excellent product

I am really impressed with its performance big but lightweight design highly recommend

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: StyleShaver QS6140/32 waterproof styler and shaver

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 