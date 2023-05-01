Käännettävä trimmeri: 32 mm:n ja 15 mm:n tarkat trimmerit

Säädettävän kamman voi irrottaa, ja sen alta paljastuu käännettävä tarkkuustrimmeri. Yhdellä puolella 32 mm:n tehokas trimmeri. Kun se käännetään, toisella puolella on 15 mm:n tarkkuustrimmeri ahtaiden kohtien, kuten nenän ja suun ympäristön trimmaamiseen. Se leikkaa tarkasti, mutta hellävaraisesti, ja pieni koko ja kulmikas muotoilu helpottavat tarkkojen linjojen ja yksityiskohtien muotoilussa.