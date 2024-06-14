2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Luo oma tyylisi
Luo oma tyylisi Philips StyleShaver -laitteella. Parran muotoilu ja ajelu käy käden käänteessä tällä laitteella. Siinä yhdistyy kaikki, mitä tarvitset tyylisi luomiseen, halusit sitten täydellisen sängen, muotoillun parran tai tarkan ajon.
0,5 mm:n säätövälit
Kaksipuolinen trimmeri
4 h latauksella 75 min käyttöaikaa
Kaksi teräverkkoa
Kokometallinen trimmeri (32 mm) ja ohjauskamman 12 säädettävää pituusasetusta auttavat ajelemaan partasi juuri oikean mittaiseksi. Lukitse haluamasi pituusasetus zoomausrenkaalla. Kestävä metallitrimmeri ja sen ihoa suojaavat, pyöristetyt reunat takaavat tarkan ja tasaisen trimmaustuloksen.
Uudella kaksinkertaisella teräverkolla pidät partatyylisi helposti siistinä. Trimmeri leikkaa pitemmät, karkeammat partakarvat ja sen molemmin puolin olevat 2 joustavaa teräverkkoa ajelevat kaiken muun sileäksi.
Säädettävän ja irrotettavan ohjauskamman alla on kokometallinen, kaksipuolinen trimmeri. Voit käyttää 32 mm:n puolta tehokkaaseen trimmaukseen ja 15 mm:n puolta hankalien paikkojen yksityiskohtaiseen trimmaukseen. Pyöristetyt kärjet ovat hellät iholle. Ohuemmilla teräyksiköillä trimmaat tarkasti ja saat täydellisen tuloksen – ne sopivat pienten yksityiskohtien luomiseen ja nenän ja suun ympäristön herkille alueille.
4.2
5:stä
30
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
The Prof.
14/06/2024
United Kingdom
Outstanding shaver and beard trimmer Wonderful!
For someone with a beard who also needs to shave, this is the very best ever made. It is tragic that it has been discontinued for some years. I have bought many attempts to try to obtain a comparable device, but all require fiddling with a set of changing heads on a single driver, which is really irritating, especially if you need the device for travelling. i really wish that some other manufacturer would make a similar product if Philips don't want to continue to manufacture it themselves.
Edut
Easy to use, reliable, Three ways of shaving/ trimming all without fiddling with extra bits.
Haitat
None
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Käyttöpäivä 2022-06-14
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6141/33 Waterproof shaver & styler
Käyttöpäivä 2022-06-14
Retireduser
31/05/2024
United Kingdom
The first one wore out so I bought another
I bought the first one as a shaver with useful occasional trimming. I changed from daily shave to weekly beard trimming. It did the job, also hair trimming, and the shaver to clean up the back of my neck. Eventually the battery did not charge so I bought another. There are several model numbers and I'm not sure which one I have, but I've had it for 5 years or more.
Edut
Trims beard and hair to different lengths and shaves where I want that.
Haitat
I lost the charger on a trip abroad and there is no replacement part. The styleshaver is discontinued and I can't see an equivalent in the Philips range .
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Käyttöpäivä 2022-05-31
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Käyttöpäivä 2022-05-31
Sylvia88
27/02/2018
United Kingdom
Good product
the super machine loads quickly good cut I recommend
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: StyleShaver QS6141/32 Waterproof shaver & styler
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.