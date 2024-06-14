32 mm:n tai 15 mm:n kokometallinen trimmeri täydellisten yksityiskohtien luomiseen

Säädettävän ja irrotettavan ohjauskamman alla on kokometallinen, kaksipuolinen trimmeri. Voit käyttää 32 mm:n puolta tehokkaaseen trimmaukseen ja 15 mm:n puolta hankalien paikkojen yksityiskohtaiseen trimmaukseen. Pyöristetyt kärjet ovat hellät iholle. Ohuemmilla teräyksiköillä trimmaat tarkasti ja saat täydellisen tuloksen – ne sopivat pienten yksityiskohtien luomiseen ja nenän ja suun ympäristön herkille alueille.