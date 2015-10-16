2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
QT4005/15
Täydellinen parta helposti
Muotoile partasi haluamallasi tavalla tällä partatrimmerillä. Voit valita pituuden 0,5 millimetristä 10 millimetriin.
0,5 mm:n tarkkuusasetus
Terät ruostumatonta terästä
10 h:n latauksella 45 min käyttöaikaa
Pienimmällä 0,5 mm:n säädöllä saat täydellisen sängen.
Valitse ja lukitse haluttu pituus valitsinta kääntämällä: 0,5 mm:n kolmen päivän sängestä jopa 10 mm:n partaan 0,5 mm:n välein.
Philips 3000 -partatrimmerin itseteroittuvat teräksiset terät pysyvät aina terävinä ja tehokkaina. Saat täydellisen ja hellävaraisen trimmaustuloksen kerta toisensa jälkeen.
3.6
5:stä
68
Arviot
riwi
16/10/2015
Danmark
Vahvistettu ostaja
meget anbefalelsesværdig
har nu haft maskinen i en måneds tid. den bruges minimum en gang ugentlig, og er perfekt som både hår- og skægtrimmer. den bedste maskine jeg har haft til dato. og jeg har haft fuldskæg de sidste ca. 50 år.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer
Sweethan
04/07/2024
United Kingdom
Been using same model from philips since 2011
Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.
Edut
always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set
Haitat
Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Käyttöpäivä 2022-07-04
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Käyttöpäivä 2022-07-04
Warlock
29/07/2017
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Easy to use
I love this product and recommend to everyone . Thank you
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer
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