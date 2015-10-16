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Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 3000parta- ja sänkitrimmeri

QT4005/15

3.6

| (68) Arviot

Täydellinen parta helposti

Muotoile partasi haluamallasi tavalla tällä partatrimmerillä. Voit valita pituuden 0,5 millimetristä 10 millimetriin.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Helpoin tapa muotoilla parta

Täydellinen parta helposti

  • 0,5 mm:n tarkkuusasetus

  • Terät ruostumatonta terästä

  • 10 h:n latauksella 45 min käyttöaikaa

0,5 mm tarkkuus

0,5 mm tarkkuus

Pienimmällä 0,5 mm:n säädöllä saat täydellisen sängen.

Helposti valittavat ja lukittavat pituusasetukset, 0,5–10 mm

Helposti valittavat ja lukittavat pituusasetukset, 0,5–10 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus valitsinta kääntämällä: 0,5 mm:n kolmen päivän sängestä jopa 10 mm:n partaan 0,5 mm:n välein.

Leikkaa täydellisesti mutta turvallisesti

Leikkaa täydellisesti mutta turvallisesti

Philips 3000 -partatrimmerin itseteroittuvat teräksiset terät pysyvät aina terävinä ja tehokkaina. Saat täydellisen ja hellävaraisen trimmaustuloksen kerta toisensa jälkeen.

Tekniset tiedot

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Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

3.6

5:stä

68

Arviot

16/10/2015

Danmark

Danmark

Vahvistettu ostaja

meget anbefalelsesværdig

har nu haft maskinen i en måneds tid. den bruges minimum en gang ugentlig, og er perfekt som både hår- og skægtrimmer. den bedste maskine jeg har haft til dato. og jeg har haft fuldskæg de sidste ca. 50 år.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Skæg- og stubbetrimmer

04/07/2024

United Kingdom

United Kingdom

Been using same model from philips since 2011

Been using same model from philips since 2011. I buy a new one every three years.

Edut

always reliable for 3 years. many settings. smooth cut. very easy to use and set

Haitat

Sometimes the bigger clipper case breaks since its intentionally made very fragile i feel

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Käyttöpäivä 2022-07-04

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Käyttöpäivä 2022-07-04

29/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Easy to use

I love this product and recommend to everyone . Thank you

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4005/13 beard and stubble trimmer

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 