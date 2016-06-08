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Tuotanto lopetettu

Beardtrimmer series 3000Parta- ja sänkitrimmeri

QT4015/16

3.5

| (85) Arviot

Täydellinen kolmen päivän sänki

Philips QT4015/16 on mukava ja helppokäyttöinen partatrimmeri lyhyen parran tai sängen muotoiluun. Pienin pituusasetus on 0,5 mm ja suurin 10 mm. Irrotettavan ajopään voi puhdistaa helposti juoksevalla vedellä. Terien titaanipinnoitus parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä. Philipsin partatrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä.&lt;br>

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The world's most preferred electric male grooming brand1

Täydellinen kolmen päivän sänki helposti<br>

Täydellinen kolmen päivän sänki

  • 0,5 mm:n tarkkuusasetus

  • Edistykselliset titaaniterät

  • 1 h:n latauksella 90 min käyttöaikaa

Helposti valittavat ja lukittavat pituusasetukset, 0,5–10 mm

Helposti valittavat ja lukittavat pituusasetukset, 0,5–10 mm

Valitse ja lukitse haluttu pituus valitsinta kääntämällä: 0,5 mm:n kolmen päivän sängestä jopa 10 mm:n partaan 0,5 mm:n välein.

Huipputehokkaat titaanipinnoitetut terät&lt;br>

Huipputehokkaat titaanipinnoitetut terät<br>

Terien titaanipinnoitus parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä.<br>

0,5 mm tarkkuus

0,5 mm tarkkuus

Pienimmällä 0,5 mm:n säädöllä saat täydellisen sängen.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.5

5:stä

85

Arviot

08/06/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Mr

Jag har just börjat använda produkten. Men god rakning.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer

11/02/2023

Danmark

Danmark

Fantastisk trimmer

Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.

Edut

God batteri

Haitat

Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer

Käyttöpäivä 2021-02-11

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer

Käyttöpäivä 2021-02-11

12/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Product plenty of juice

This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 