2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
QT4015/16
Täydellinen kolmen päivän sänki
Philips QT4015/16 on mukava ja helppokäyttöinen partatrimmeri lyhyen parran tai sängen muotoiluun. Pienin pituusasetus on 0,5 mm ja suurin 10 mm. Irrotettavan ajopään voi puhdistaa helposti juoksevalla vedellä. Terien titaanipinnoitus parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä. Philipsin partatrimmerit eivät vaadi huoltoa: niissä on itseteroittuvat terät eikä niitä tarvitse koskaan öljytä.<br>
0,5 mm:n tarkkuusasetus
Edistykselliset titaaniterät
1 h:n latauksella 90 min käyttöaikaa
Valitse ja lukitse haluttu pituus valitsinta kääntämällä: 0,5 mm:n kolmen päivän sängestä jopa 10 mm:n partaan 0,5 mm:n välein.
Terien titaanipinnoitus parantaa kestävyyttä ja suorituskykyä.<br>
Pienimmällä 0,5 mm:n säädöllä saat täydellisen sängen.
3.5
5:stä
85
Arviot
Helge
08/06/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Mr
Jag har just börjat använda produkten. Men god rakning.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skägg- och stubbtrimmer
Filaen
11/02/2023
Danmark
Fantastisk trimmer
Jeg har været rigtig glad for den, og god til hår klipning, men brugte den mest til min skæg.
Edut
God batteri
Haitat
Holdte kun 10 år, og nu kan jeg ikke finde en ny :-(
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Käyttöpäivä 2021-02-11
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Skæg- og stubbetrimmer
Käyttöpäivä 2021-02-11
Mefi
12/04/2015
United Kingdom
Product plenty of juice
This product is perfect. What I like is the charge goes on and on and on. a couple of hours on the charger, is enough to last me a couple of weeks, keeping my beard nice and trim. fits nicely in the hand and the trimming depth is easily controlled
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Beardtrimmer series 3000 QT4015/23 beard and stubble trimmer
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