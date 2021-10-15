2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
Jet Clean -järjestelmä
LED-näyttö
Joustavan ja keinuvan ajopään kolme erillisesti joustavaa teräyksikköä takaavat täydellisen liikkuvuuden. Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä takaa täydellisen ihokosketuksen myös kaulan kaarevilla ihoalueilla.
Triple-Track-ajopäissä on leikkaavia teriä kolmella kehällä, joten ne kattavat 50 % enemmän parranajopintaa kuin tavalliset pyöriväteräiset ajopäät.
Sähköparranajokoneen kaksivaihetekniikka nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Palkinnot
4.0
5:stä
66
Arviot
83%
suosittelee tätä tuotetta
EVCar
15/10/2021
United Kingdom
Excellent shaver
Had no problem at all. I cannot purchase spare part after 14 years of use Now purchased 7000 series to replace this item
Edut
Always a good shave
Haitat
Cannot obtain spares after 12 years
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1095/21 Electric shaver
Sinky
07/06/2016
United Kingdom
Buy the best It will give years of great shaving
This has been a great, reliable purchase which is still giving excellent service and i would not hesitate to recommend it.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Philip61
18/05/2014
United Kingdom
Best Philishave ever
I have had Philishaves since I started shaving at 16, I am now 61. This is by far the best ever , so easy to use, even easier to clean, it has a detatchable head so using the sideburn trimmer is even easier. Cant recommend it enough
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.