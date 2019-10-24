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Tuotanto lopetettu

SmartClickparran tarkkuusmuotoilijalisävaruste

RQ111/50

2.1

| (197) Arviot

Korosta tyyliäsi

Lisää Philips SensoTouch- tai arcitec-parranajokoneeseen helposti kiinnitettävä muotoiluosa ja luo haluamasi tyyli.

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Laajenna mahdollisuuksia

Korosta tyyliäsi

  • SmartClick-lisävaruste

  • 5 pituusasetusta

Parta- ja viiksikampa viidellä eri pituusasetuksella

Parta- ja viiksikampa viidellä eri pituusasetuksella

Parta- ja viiksikamman avulla huolittelet täydellisen, jopa 5 mm:n parran.

Kiinnittyy ja irtoaa helposti

Kiinnittyy ja irtoaa helposti

Tee parranajokoneestasi trimmeri kahden helpon vaiheen avulla. 1. Nosta parranajokoneen ajopää paikoiltaan 2. Kiinnitä parranmuotoiluosa.

Tarkkuustrimmeri viimeistelee tyylisi

Tarkkuustrimmeri viimeistelee tyylisi

Poista kampaosa ja käytä tarkkuustrimmeriä 0,5 mm:n sänkiasetuksella.

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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2.1

5:stä

197

Arviot

24/10/2019

Sverige

Sverige

Perfekt Philips

Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör

08/11/2020

Deutschland

Deutschland

Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!

ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Käyttöpäivä 2018-11-08

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör

Käyttöpäivä 2018-11-08

03/03/2020

España

España

Vahvistettu ostaja

Maravilloso como todo lo de Philips

Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare

Edut

Siempre lo recomendaria

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Käyttöpäivä 2018-03-03

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba

Käyttöpäivä 2018-03-03

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