2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ111/50
Korosta tyyliäsi
Lisää Philips SensoTouch- tai arcitec-parranajokoneeseen helposti kiinnitettävä muotoiluosa ja luo haluamasi tyyli.
S5465/18
SP9885/35
SP9882/36R1
S9985/35R1
S5420/06R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9983/55
S9974/35
SmartClick-lisävaruste
5 pituusasetusta
Parta- ja viiksikamman avulla huolittelet täydellisen, jopa 5 mm:n parran.
Tee parranajokoneestasi trimmeri kahden helpon vaiheen avulla. 1. Nosta parranajokoneen ajopää paikoiltaan 2. Kiinnitä parranmuotoiluosa.
Poista kampaosa ja käytä tarkkuustrimmeriä 0,5 mm:n sänkiasetuksella.
2.1
5:stä
197
Arviot
Razmus
24/10/2019
Sverige
Perfekt Philips
Perfekt köp. Philips har snabb kunnig chatsupport. Fick länk till webshop i chat. Dessutom vänlig artik proffsig chat. Leverans till dörren med UPS inom 48h. Tillbehör till 4 år gammal Philips 9000 Series rakapparat/trimmer. Nu som ny! Modern ehandel när den är som bäst. Tack Philips.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Skäggtrimmertillbehör
08/11/2020
Deutschland
Gutes Zubehör, funktioniert ohne Murren!
ich nutze dieses Produkt seit vielen Jahren und bin vollends begeistert. Die Erfahrungen der anderen Rezensenten kann ich in keiner Weise teilen. Bei mir bricht nichts oder geht im Allgemeinen kaputt. Man muss filigrane Bauteile vielleicht auch etwas vorsichtiger behandeln...
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Käyttöpäivä 2018-11-08
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Bartstyler-Zubehör
Käyttöpäivä 2018-11-08
Nalapa
03/03/2020
España
Vahvistettu ostaja
Maravilloso como todo lo de Philips
Soy de AÑOS usuario de Philips en relacion en el cuidado de barba pos su calidad y comodidad ante sus productos y continuare
Edut
Siempre lo recomendaria
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Käyttöpäivä 2018-03-03
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: SmartClick RQ111/50 Accesorio de perfilador de barba
Käyttöpäivä 2018-03-03