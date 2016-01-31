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Tuotanto lopetettu
DualPrecision ja GyroFlex2D
1 h latauksella 45 min käyttöaikaa
Tarkkuustrimmeri
DualPrecision-terät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängen. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängen.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.
Palkinnot
4.0
5:stä
443
Arviot
82%
suosittelee tätä tuotetta
Cleanshaven
31/01/2016
United Kingdom
Great shaver
Great shaver, but what a load of hassle registering the product for extended warranty-was a joke. Finally registered as a different model- hope i dont need to use the warranty, coz it doesnt match product and I wonder what hassle that might bring?
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
uncle
28/01/2016
United Kingdom
Excellent product without a shread of doubt
This is the second one I bought although one bought in 2011 is working reasonably well the battery is getting little sluggish. Having two similar one will allow me to discharge and recharge each shaver to full extent and increase the battery life. Also cleaning every week with Phillips HQ110, shaving head spray. Key for extending the shaver life is to shave/clean dry then wet.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
tim74
30/11/2015
United Kingdom
shaver 7000
only used once but best dry shave ever. old shaver not a Philips left stubble under chin but this Philips shaves it all off. well done Philips
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet and dry electric shaver
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.