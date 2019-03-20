2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ11/40
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Vaihda ajopäät joka toinen vuosi, jotta Philips-parranajokoneen ajotulos on aina paras mahdollinen.
Sähköparranajokoneen kitkaa vähentävä SkinGlide-ajopinta liukuu pehmeästi iholla ja takaa tarkan ajotuloksen helposti.
Sähköparranajokoneen Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Parranajogeelin tai partavaahdon käyttäminen lisää miellyttävää tuntemusta iholla.
GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.
3.7
5:stä
73
Arviot
Nojob
20/03/2019
United Kingdom
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
YORKY333
20/03/2019
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Philips, must be the BEST
NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Waitey
20/02/2018
United Kingdom
Vahvistettu ostaja
Close shave
I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit