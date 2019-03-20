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Tuotanto lopetettu

SensoTouchAjopää

RQ11/40

3.7

| (73) Arviot

Entistä paremmat tulokset

Vaihda ajopäät joka toinen vuosi, jotta Philips-parranajokoneen ajotulos on aina paras mahdollinen.

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Entistä paremmat tulokset

Kitkaa vähentävä SkinGlide minimoi ihoärsytyksen

Kitkaa vähentävä SkinGlide minimoi ihoärsytyksen

Sähköparranajokoneen kitkaa vähentävä SkinGlide-ajopinta liukuu pehmeästi iholla ja takaa tarkan ajotuloksen helposti.

Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Aquatec-tiivistys takaa miellyttävän kuiva-ajon ja virkistävän märkäajon

Sähköparranajokoneen Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon. Parranajogeelin tai partavaahdon käyttäminen lisää miellyttävää tuntemusta iholla.

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.

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Arviot

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3.7

5:stä

73

Arviot

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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