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Tuotanto lopetettu

Shaver series 7000 SensoTouchAjopää

RQ11/50

3.7

| (73) Arviot

Aja tarkasti

Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.

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Saat parhaan ajotuloksen, kun vaihdat ajopäät 2 vuoden välein

Aja tarkasti

  • DualPrecision-teräyksiköt

  • Vaihtoajopää

  • SensoTouch 2D (RQ11xx)

SensoTouch 2D -parranajokoneiden vaihtoterät

SensoTouch 2D -parranajokoneiden vaihtoterät

RQ11-vaihtoterät ovat yhteensopivia SensoTouch 2D (RQ11xx) -parranajokoneiden kanssa.

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja

GyroFlex 2D -järjestelmä myötäilee kasvojen muotoja tarkasti ja vähentää painetta sekä ihoärsytystä.

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

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Tekniset tiedot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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3.7

5:stä

73

Arviot

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/03/2019

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Philips, must be the BEST

NEW BLADES. Shaver like new Older model required repair, Returned for repair, came back fully restored within one week What a great service THANKS

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

20/02/2018

United Kingdom

United Kingdom

Vahvistettu ostaja

Close shave

I received my order before the suggested delivery date which I was very pleased about. After having bought a cheaper replacement which was useless it was nice to be able to have have a shave that felt clean shaven. Really pleased I bought the replacement head from Phillips. Buy cheap buy twice. Never again.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Shaving unit

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