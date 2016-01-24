TuotteetTuki

Maksa Klarnalla

2 vuoden takuu

Asiantuntijoiden vinkkejä ja inspiraatiota

Rekisteröidy ja saa €10 alennusta

Kaikki sarjat

Liity nyt

Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme

11

d

Päivät

15

h

Tunnit

:

47

m

Minuutit

:

24

s

Sekunnit

  • Yksi tuotekuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta
  • Yksi tuotekuva
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Kuva tuotteen yksityiskohdasta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Vaihtoehtoinen valokuva tuotteesta
  • Tuotekuva käyttötilanteesta

Tuotanto lopetettu

Shaver series 9000 SensoTouchSähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

RQ1250/21

4.3

| (1002) Arviot | 89% suosittelee tätä tuotetta

Täydellinen parranajo

Toistaiseksi monipuolisin sähköparranajokoneemme SensoTouch 3D RQ1250CC tarjoaa täydellisen parranajon. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-terät leikkaavat hetkessä jokaisen partakarvan.

Näytä kaikki edut
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

GyroFleX 3D -järjestelmällä

Täydellinen parranajo

  • UltraTrack ja GyroFlex 3D

  • 1 h latauksella 50 min käyttöaikaa

  • Tarkkuustrimmeri

  • Jet Clean -järjestelmä

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

Tekniset tiedot

Etsi tämän tuotteen tukipalveluita

Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä

Etsi varaosa tai lisävaruste

Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin

Osat ja lisätarvikkeet

Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
Tuotteista annetuista arvioista ja tähdistä on hyötyä kaikille asiakkaille. Ne auttavat saamaan lisätietoja tuotteesta ja helpottavat ostopäätöksen tekemistä. Kuka tahansa verkko- tai myymäläostoksen tehnyt asiakas voi jättää arvostelun

4.3

5:stä

1002

Arviot

89%

suosittelee tätä tuotetta

24/01/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Hyvä ja hiljainen parranajokone

Ajaa hyvin ja nopeasti parran. Puhdistus helppoa. Sopii myös vasenkätiselle.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

06/12/2018

Sverige

Sverige

Bra maskin

Definitivt bättre än RQ1175 - rena skräpet. Rakar dåligt och låter som ett tröskverk.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning

21/01/2016

Sverige

Sverige

Vahvistettu ostaja

Uppfyller mina förväntningar

Var lite skeptisk i början eftersom jag rakat mig med hyvel i över 40 år men denna maskin är jag supernöjd med. Lättanvänd och rakar perfekt.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning

Tilaa Philipsin uutiskirje ja saat eksklusiivisia tarjouksia

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.

Haluan saada mieltymyksiäni ja käyttäytymistäni vastaavia Philipsin tuotteita, palveluita, tapahtumia ja kampanjoita koskevia mainosviestejä. Voin peruuttaa tilauksen helposti milloin tahansa.

  • Jäsenille tarkoitettuja tarjouksia.
  • Ennakko-oikeus alennuksiin.
  • Vinkkejä terveelliseen elämäntapaan.
Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 