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Tuotanto lopetettu
Täydellinen parranajo
Toistaiseksi monipuolisin sähköparranajokoneemme SensoTouch 3D RQ1250CC tarjoaa täydellisen parranajon. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-terät leikkaavat hetkessä jokaisen partakarvan.
UltraTrack ja GyroFlex 3D
1 h latauksella 50 min käyttöaikaa
Tarkkuustrimmeri
Jet Clean -järjestelmä
GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.
Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
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4.3
5:stä
1002
Arviot
89%
suosittelee tätä tuotetta
TapaniT
24/01/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Hyvä ja hiljainen parranajokone
Ajaa hyvin ja nopeasti parran. Puhdistus helppoa. Sopii myös vasenkätiselle.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon
Tålig
06/12/2018
Sverige
Bra maskin
Definitivt bättre än RQ1175 - rena skräpet. Rakar dåligt och låter som ett tröskverk.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/21 Rakapparat för våt- och torrakning
Thogar
21/01/2016
Sverige
Vahvistettu ostaja
Uppfyller mina förväntningar
Var lite skeptisk i början eftersom jag rakat mig med hyvel i över 40 år men denna maskin är jag supernöjd med. Lättanvänd och rakar perfekt.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1250/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.