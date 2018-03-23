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Tuotanto lopetettu
Täydellinen parranajo
Toistaiseksi monipuolisin Philips-parranajokone, SensoTouch 3D RQ1260, tarjoaa täydellisen parranajon. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla.
UltraTrack ja GyroFlex 3D
60 min käyttöaikaa 1 tunnin latauksella
Tarkkuustrimmeri
GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.
Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
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4.4
5:stä
237
Arviot
90%
suosittelee tätä tuotetta
paka49
23/03/2018
Sverige
rena drömmen att använda, tyst, lätt & lättanvänd, dyr.
Apparaten är väldigt tyst, lätt & lättanvänd. snäll mot huden & rakar fantastiskt, lätt att tvätta och rensa. Dyr men ... jag köpte.
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Fredde75
03/02/2016
Sverige
Grymt bra maskin!
Rakar lika bra som modem flerblads hyvel & är väldigt snäll mot huden, så eftersom jag har känslig hud så är denna maskinen rena drömmen att använda. Den är också väldigt tyst, lätt & lättanvänd.
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Wet & dry electric shaver
Gilette
25/09/2014
Sverige
Mycket bra rakapparat med utmärkt rakning
Detta blir min tredje Philishave och första med GyroFlex-funktionen, vilket faktiskt fungerar. Rakapparaten sitter bekvämt i handen medan den naturligt följer ansiktskonturerna. Den ger en nära och behaglig rakning (tack vare UltraTrack-rakhuvudena) som ger ett utmärkt resultat utan hudirritation. Den medföljande laddstationen är mycket praktiskt och framför allt snygg. Aquatec funktionen gör att du även kan raka under vatten. Prissättningen är lite högre, men den känns som en premiumprodukt och känns som en fullt rimlig investering då jag använt mina tidigare Philishaves under mer än 10 år var. Så slår man ut priset över år så är den ett riktigt kap. Rekommenderas varmt.
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning
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Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Rakapparat för våt- och torrakning
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.