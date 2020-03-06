2 vuoden takuu
Liity nyt
Saavuta ennakkopääsy Black Friday -aleemme
11
d
Päivät
16
h
Tunnit
02
m
Minuutit
07
s
Sekunnit
Tuotanto lopetettu
Täydellinen parranajo
Toistaiseksi monipuolisin Philips SensoTouch 3D RQ1285 -parranajokoneemme tarjoaa täydellisen parranajon. GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojesi muotoja, ja UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla.
UltraTrack ja GyroFlex 3D
1 h latauksella 60 min käyttöaikaa
GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.
Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
Etsi usein kysyttyjä kysymyksiä, käyttöoppaita, turvallisuustietoja ja vinkkejä
Siirry varaosiin ja lisävarusteisiin
4.2
5:stä
37
Arviot
84%
suosittelee tätä tuotetta
SG-406
06/03/2020
España
Vahvistettu ostaja
BUENAS PRESTACIONES
CUMPLE MIS EXPECTATIVAS DE APURADO DE AFEITADO, SUAVIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA
Edut
SUAVIDAD Y APURADO
Haitat
NO INCLUYE TAPA DE CABEZALES
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Käyttöpäivä 2019-02-06
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/17 Wet & dry electric shaver
Käyttöpäivä 2019-02-06
Klausi62
25/10/2015
Deutschland
Vahvistettu ostaja
Der Scherkopf passt sich super den Konturen an.
Die Bedienung ist sehr gut. Das Aufladen und die Reinigung sind einfach und effektiv.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Skorw
19/08/2015
Suisse
Unglaublich sanft und gründlich
Benutze seit über 15 Jahren Braun Rasierer und war eigentlich zufrieden. Dachte es sei aber an der Zeit mal was anderes zu testen. Habe mir dann den Philips gekauft. Durch das Rückgaberecht, könnte ich ihn ja zurückgeben, wenn mir der Rasierer nicht zusagt. Zuerst einmal liegt der Rasiere super in der Hand. Sieht toll aus macht einen hochwertigen Eindruck. Er ist unglaublich leise, sanft und sehr gründlich. Der Bartschneider ist perfekt um den 3-Tagebart zu stutzen. Durch die abgerundeten Klingen ist auch dieser sehr sanft und trotzdem gründlich Einzig die Möglichkeit den Rasierer aufzuladen finde ich nicht gut gelöst. Da das Gerät keinen Anschluss besitzt muss es immer in die Lade -oder Reinigungsstation gesteckt werden um aufgeladen zu werden. Ist aber nur ein kleiner Minuspunkt, da der Akku sehr lange hält. Also ich bin rundum zufrieden und kann den Philips RQ1285 (fast) uneingeschränkt empfehlen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 9000 SensoTouch RQ1285/21 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.