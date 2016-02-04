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Tuotanto lopetettu

teräyksiköt

RQ12/50

2.8

| (336) Arviot

Aja tarkasti

Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.

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Aja tarkasti

  • UltraTrack

  • Vaihtoajopää

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

Philips GyroFlex 3D -järjestelmä myötäilee kasvojen kaaria saumattomasti

GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

UltraTrack-ajopäät leikkaavat jokaisen partakarvan muutamalla vedolla

Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Parranajokoneet, joissa Super Lift&Cut -järjestelmä

Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.

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Arviot

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2.8

5:stä

336

Arviot

04/02/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Parranajon jälki on erinomainen.

Perheen miehet sanovat suorastaan nauttivansa parranajosta uudet terät saatuaan :)

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää

07/03/2018

Sverige

Sverige

Bra produkt

Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud

21/04/2017

Sverige

Sverige

Den bästa för max 1 år.

Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud

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