2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
RQ12/50
Aja tarkasti
Kahden vuoden aikana ajopäät leikkaavat yhdeksän miljoonaa karvaa kasvoistasi. Vaihda ajopäät säännöllisesti, niin ajotulos pysyy mahdollisimman hyvänä.
UltraTrack
Vaihtoajopää
GyroFlex 3D -järjestelmän ajopäät myötäilevät kasvojen kaaria saumattomasti, mikä vähentää painetta ja ärsytystä.
Tarkka ajotulos, minimoi ihoärsytyksen. Ajopäässä on 3 erityiskanavaa: aukot normaaleille partakarvoille, kanavat pitkille tai kasvojen myötäisille partakarvoille ja aukot lyhimmille partakarvoille.
Philips-sähköparranajokoneen kaksoisteräjärjestelmä nostaa partakarvat ja leikkaa ne miellyttävästi ja tarkasti.
2.8
5:stä
336
Arviot
Pyykkäri
04/02/2016
Suomi
Vahvistettu ostaja
Parranajon jälki on erinomainen.
Perheen miehet sanovat suorastaan nauttivansa parranajosta uudet terät saatuaan :)
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Ajopää
BekirM
07/03/2018
Sverige
Bra produkt
Det helt och hållet OK. Bra produkt och snapp leverans och bara pris.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/70 Skärhuvud
Phille9000
21/04/2017
Sverige
Den bästa för max 1 år.
Är den bästa som jag har använt men håller för rakning i mitt fall 11-12 månader inte 24 mån.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: RQ12/60 Skärhuvud