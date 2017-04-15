Olen käyttänyt jo vuosia Philips parranajokoneita ja nyt hankkimani malli jatkaa upean kokemuksen sarjaa. Akun kesto on hyvä, tuote on helppokäyttöinen, parranajo on miellyyttävää ja ajotulos on hyvä. Myös irroitettava trimmeri toimi mainiosti, ajopään ja trimmerin vaihtokin sujuu hyvin parin harjoittelukerran jälkeen.