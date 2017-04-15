2 vuoden takuu
Tuotanto lopetettu
MultiPrecision-teräjärjestelmä
5-suuntaiset Flex-ajopäät
SmartClick-tarkkuustrimmeri
Tarkat ajotulokset ilman naarmuja ja haavoja. MultiPrecision-teräjärjestelmän pyöristetty profiili liukuu pehmeästi iholla suojaten sitä samalla.
Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.
Aja tiheä parta entistä nopeammin Turbo+-tilan 20 %:n lisäteholla.
Palkinnot
4.2
5:stä
2967
Arviot
86%
suosittelee tätä tuotetta
veispe
15/04/2017
Suomi
Hyvä ja laadukas partakone
Merkki on ollut aina Philips. Vanhasta meni Nimh akku loppuun ja tässä uudessa on Li-ion akku joka kestää todennäköisesti pitempään. Vesipestävä, hiljainen ja tarkka jälki.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone
Degeto
02/03/2017
Suomi
Paras käyttämistäni koneista
Kyllä kannatti vuosien jälkeen ostaa taas uusi Philipsi
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone
Mikka
26/01/2017
Suomi
Vahvistettu ostaja
Tuote joka täyttää odotukset!
Olen käyttänyt jo vuosia Philips parranajokoneita ja nyt hankkimani malli jatkaa upean kokemuksen sarjaa. Akun kesto on hyvä, tuote on helppokäyttöinen, parranajo on miellyyttävää ja ajotulos on hyvä. Myös irroitettava trimmeri toimi mainiosti, ajopään ja trimmerin vaihtokin sujuu hyvin parin harjoittelukerran jälkeen.
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone
Kyllä, voin suositella tätä tuotetta
Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone
Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024.
Suojaa kymmenen kertaa paremmin kuin tavallinen terä (testattu Saksassa 2015, sopeutumisjakso 21 päivää)
Turbo+-tila tuo 20 % lisätehoa