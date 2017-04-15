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  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
  • Tarkkaan ja nopeaan parranajoon

Tuotanto lopetettu

Shaver series 5000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5530/06

4.2
| (2967) Arviot | 86% suosittelee tätä tuotetta

2 Palkinnot

Tarkkaan ja nopeaan parranajoon
Shaver Series 5000 -parranajokone nopeuttaa aamutoimiasi, sillä siinä on nopea MultiPrecision-teräjärjestelmä ja täysin pestävät ajopäät.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Suojaa 10 kertaa enemmän tavalliseen terään verrattuna*

Tarkkaan ja nopeaan parranajoon

  • MultiPrecision-teräjärjestelmä

  • 5-suuntaiset Flex-ajopäät

  • SmartClick-tarkkuustrimmeri

Pyöristetty ajopää liukuu iholla pehmeästi ja suojaa ihoa

Pyöristetty ajopää liukuu iholla pehmeästi ja suojaa ihoa

Tarkat ajotulokset ilman naarmuja ja haavoja. MultiPrecision-teräjärjestelmän pyöristetty profiili liukuu pehmeästi iholla suojaten sitä samalla.

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.

Aja tiheäkin parta 20 % tehokkaammin

Aja tiheäkin parta 20 % tehokkaammin

Aja tiheä parta entistä nopeammin Turbo+-tilan 20 %:n lisäteholla.

Tekniset tiedot

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Palkinnot

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Arviot

Näitä arvosteluja hallinnoi Bazaarvoice. Arvostelut noudattavat Bazaarvoicen todenmukaisuuden periaatetta, jota tuetaan petostentorjuntatekniikalla ja ihmisten tekemällä analysoinnilla. Yksityiskohtaiset tiedot ovat osoitteessa
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4.2

5:stä

2967

Arviot

86%

suosittelee tätä tuotetta

15/04/2017

Suomi

Suomi

Hyvä ja laadukas partakone

Merkki on ollut aina Philips. Vanhasta meni Nimh akku loppuun ja tässä uudessa on Li-ion akku joka kestää todennäköisesti pitempään. Vesipestävä, hiljainen ja tarkka jälki.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

02/03/2017

Suomi

Suomi

Paras käyttämistäni koneista

Kyllä kannatti vuosien jälkeen ostaa taas uusi Philipsi

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

26/01/2017

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Tuote joka täyttää odotukset!

Olen käyttänyt jo vuosia Philips parranajokoneita ja nyt hankkimani malli jatkaa upean kokemuksen sarjaa. Akun kesto on hyvä, tuote on helppokäyttöinen, parranajo on miellyyttävää ja ajotulos on hyvä. Myös irroitettava trimmeri toimi mainiosti, ajopään ja trimmerin vaihtokin sujuu hyvin parin harjoittelukerran jälkeen.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5110/06 Sähköparranajokone

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  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Suojaa kymmenen kertaa paremmin kuin tavallinen terä (testattu Saksassa 2015, sopeutumisjakso 21 päivää)

  2. Turbo+-tila tuo 20 % lisätehoa