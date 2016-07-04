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  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
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  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
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  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
  • Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa

Tuotanto lopetettu

Shaver series 5000Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

S5620/12

3.5
| (56) Arviot
Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa
AquaTouch-parranajokone suojaa ihoa parranajon aikana ja voit nauttia virkistävästä tunteesta. Erikoissuunnitellun MultiPrecision-teräjärjestelmän pyöristetyt ajopäät liukuvat pehmeästi ja suojaavat ihoa.
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Maailman suosituin sähköpartakonemerkki1

Suojaa 10 kertaa enemmän tavalliseen terään verrattuna

Märkä- tai kuiva-ajo, suojaa ihoa

  • MultiPrecision-teräjärjestelmä

  • 1 h latauksella 50 min käyttöaikaa

  • SmartClick-tarkkuustrimmeri

Pyöristetty ajopää liukuu iholla pehmeästi ja suojaa ihoa

Pyöristetty ajopää liukuu iholla pehmeästi ja suojaa ihoa

Tarkat ajotulokset ilman naarmuja ja haavoja. MultiPrecision-teräjärjestelmän pyöristetty profiili liukuu pehmeästi iholla suojaten sitä samalla.

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aquatec-tiivistyksen ansiosta voit valita miellyttävän kuiva-ajon tai virkistävän märkäajon

Aja partasi juuri niin kuin haluat. Aquatec Wet & Dry -tiivistyksen ansiosta voit valita nopean ja miellyttävän kuiva-ajon tai märkäajon levittämällä geeliä tai vaahtoa – jopa suihkussa.

Aja tiheäkin parta 10 % tehokkaammin

Aja tiheäkin parta 10 % tehokkaammin

Aja tiheä parta entistä nopeammin Turbo-tilan 10 %:n lisäteholla.

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Arviot

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3.5

5:stä

56

Arviot

04/07/2016

Suomi

Suomi

Vahvistettu ostaja

Erinomainen

Hintansa väärti. Erinomainen muotoilu ja käteen sopiva

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5620/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5620/12 Sähköparranajokone märkä- ja kuiva-ajoon

16/08/2017

Sverige

Sverige

Mycket bra och lättanvänd rakapparat

Ger nära samma känsla av rakningen som tidigare med en rakhyvel.

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

01/03/2017

Sverige

Sverige

Helnöjd!

Jag har tidigare använt en äldre Philips som var min första rakapparat. Men att gå steget till denna 5000-serien var som en ny upplevelse! Jag har nu haft denna rakapparat i ca 3 månader. Jag har grövre strån vilket gör att jag har svårare att bli rakad närmare med en vanlig hyvel och vanlig rakapparat samt att det drar en del. Denna rakapparat drar i princip inga strån, väldigt skonsam mot huden och rakar nära. Extra hastigheten med turbo är en välkommen funktion när man har lite längre stubb (3-4 dagar). Efter 4 dagar stubb får den mycket svårare för min del att raka det rent och därför måste jag då byta huvud mot trimmern och trimma ner innan det går att raka vanligt. Trimmern är lagom stor i min mening vilket gör det lättare för precisionstrimning av till exempel polisongerna. Den kan eventuellt var för liten för andra som inte använder den för precisionstrimning. Rakapparaten har lite svårare att ta strån som ligger vid mjukare hud såsom under hakan eller kinderna och därmed kan man behöva dra den oftare vid de områdena för att få med allt, men definitivt fortfarande bättre än mina tidigare apparater. Den är lätt att rengöra då den är vattentät och den säger även till när det är dags att rengöra med vatten. Brukar öppna upp huvudet och skaka av stråna efter varje rakning ändå men behöver kanske bara rengöra med vatten var 4:e rakning. Jag har även provat på våtrakning en gång men var inte helnöjd med det (kanske gjorde jag på fel sätt, så jag kommer nog ge det ett försök till i framtiden). Batteritiden är som beskrivet i beskrivningen, vilken jag tycker är bra nog för mig!

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

Kyllä, voin suositella tätä tuotetta

Arvioitu tuote: Shaver series 5000 S5620/12 Rakapparat för våt- och torrakning

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Vastuuvapauslausekkeet

  1. Lähde: Euromonitor International Limited; vähittäismyyntimäärä vartalotrimmereiden kategori määritelmän mukaan, vuoden 2024 tiedot, tutkimus toteutettu lokakuussa 2024. 

  1. Suojaa kymmenen kertaa paremmin kuin tavallinen terä (testattu Saksassa 2015, sopeutumisjakso 21 päivää)